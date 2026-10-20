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Ruud GullitZiggo Sport
Sam Vreeswijk
Traduit par

Ruud Gullit pas convaincu par un joueur du PSV : « Il me rend nerveux »

PSV
FC Porto vs PSV
FC Porto
Ligue des Champions
A. Obispo
Y. Gasiorowski
R. Flamingo

Le PSV affronte le FC Porto mardi soir avec deux titulaires différents de ceux alignés la semaine dernière contre le RB Leipzig. L’un d’eux est Yarek Gasiorowski, préféré à Armando Obispo en défense. Nordin Amrabat aurait fait un autre choix, explique-t-il sur Ziggo Sport.

Bosz préfère donc Gasiorowski à Obispo. L’Espagnol forme la charnière centrale avec Lutsharel Geertruida.

Amrabat aurait fait autrement. « Il écarte Obispo. Moi, j’aurais choisi Ryan Flamingo. Parce qu’il va jouer face à Samu (Aghehowa, ndlr), et c’est un monstre d’1,95 m. »

« Et j’aime bien Ryan Flamingo dans les duels en un contre un. Il y est redoutable. Avec Gasiorowski, il faudra voir ce que ça donne aujourd’hui. »

Gullit, lui, a des doutes sur Flamingo. « Surtout quand il a le ballon. Il me rend parfois nerveux. Je pense donc qu’il doit gagner un peu en assurance. »

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« Je suis d’accord avec toi, Flamingo est meilleur en un contre un. Mais il n’est pas très grand. Je suis curieux de voir. Je pense qu’ils vont quand même chercher à avoir davantage le ballon et espérer ainsi placer un contre. »

« Seulement, il faut alors que des joueurs arrivent à temps dans la surface de réparation. Et ça n’arrive presque jamais, ils ont un peu de mal avec ça. Surtout parce que trois attaquants sont absents », conclut Gullit.

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