Le PSV affronte le FC Porto mardi soir avec deux titulaires différents de ceux alignés la semaine dernière contre le RB Leipzig. L’un d’eux est Yarek Gasiorowski, préféré à Armando Obispo en défense. Nordin Amrabat aurait fait un autre choix, explique-t-il sur Ziggo Sport.

Bosz préfère donc Gasiorowski à Obispo. L’Espagnol forme la charnière centrale avec Lutsharel Geertruida.

Amrabat aurait fait autrement. « Il écarte Obispo. Moi, j’aurais choisi Ryan Flamingo. Parce qu’il va jouer face à Samu (Aghehowa, ndlr), et c’est un monstre d’1,95 m. »

« Et j’aime bien Ryan Flamingo dans les duels en un contre un. Il y est redoutable. Avec Gasiorowski, il faudra voir ce que ça donne aujourd’hui. »

Gullit, lui, a des doutes sur Flamingo. « Surtout quand il a le ballon. Il me rend parfois nerveux. Je pense donc qu’il doit gagner un peu en assurance. »

« Je suis d’accord avec toi, Flamingo est meilleur en un contre un. Mais il n’est pas très grand. Je suis curieux de voir. Je pense qu’ils vont quand même chercher à avoir davantage le ballon et espérer ainsi placer un contre. »

« Seulement, il faut alors que des joueurs arrivent à temps dans la surface de réparation. Et ça n’arrive presque jamais, ils ont un peu de mal avec ça. Surtout parce que trois attaquants sont absents », conclut Gullit.