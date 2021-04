Rummenigge appelle au dialogue entre Ceferin et Pérez

Le président du conseil d'administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, appelle au dialogue pour aplanir les différents.

Le président du conseil d'administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a réitéré son rejet de la proposition de Super Ligue européenne et pense que le président du Real Madrid, Florentino Perez, et le chef de l'UEFA, Aleksander Ceferin, doivent s'asseoir et discuter.

Rummenigge considère qu'une Super League est une grosse erreur, exprimant également sa déception face au président de la Juventus, Andrea Agnelli. "Je n'ai jamais vécu une semaine aussi incroyable et avec autant de frayeurs", a déclaré Rummenigge à L'Equipe.

"Tous les dirigeants du club sont, logiquement, déçus d'Andrea [Agnelli] ces derniers jours. Il est important que les 12 clubs reconnaissent avoir commis une erreur très rapidement", ajoutant que "presque tous ont fait amende honorable".

Le chef du Bayern estime que la Super League est "un appel à l'aide, un message désespéré, notamment de la part des clubs du sud de l'Europe" où il y a "un lien entre les difficultés financières qu'ils traversent et les conséquences de la pandémie".

Rummenigge a indiqué qu'il entretenait une "excellente" relation avec Florentino Perez et a déclaré "qu'il ne faut pas oublier qu'il est à la tête du club le plus connu au monde" et espère que le président du Real Madrid s'entretiendra avec le Ceferin de l'UEFA.

"Si nous avons dit non à la Super League, c'est parce que nous sommes pleinement satisfaits de la Ligue des champions et que nous n'oublions pas notre responsabilité envers les supporters, qui sont opposés à ce type de réforme", a-t-il déclaré.

Pour rappel, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a menacé mercredi de punir immédiatement les sépartatistes, évoquant la possibilité de les exclure de leur demi-finale de Ligue des champions. La sanction évoquée par Ceferin sera évoquée lors du Comité exécutif de l'UEFA qui se réunira vendredi pour décider des lieux définitifs du Championnat d'Europe et, accessoirement, analyser ce qui s'est passé au cours de la semaine.