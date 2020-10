RUMEUR - Perez et le Real Madrid s’activent pour Mbappé

D’après AS, Florentino Perez, président du Real Madrid, a pris en main le dossier Kylian Mbappé en vue de l’été 2021.

La presse espagnole reprend ses bonnes vieilles habitudes : Kylian Mbappé fait la Une d’AS ce vendredi ! Et le titre ne laisse pas de place au doute : "Mbappé pense en blanc", annoncent nos confrères, avec l’envie de l’attaquant du PSG de rejoindre la Maison Blanche dans un an.

Perez et la diplomatie du

Rien de nouveau jusqu’ici au niveau des rumeurs entourant Mbappé. AS rappelle son admiration pour Zinédine Zidane, la réciprocité… mais annonce surtout que le président Florentino Perez a personnellement pris le dossier en main. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

Il ne s’agit d’un secret pour personne, en tant que géant du BTP, Perez entretient une relation privilégiée avec le Qatar, et le président madrilène voudrait justement s’en servir pour user de toute sa diplomatie auprès des dirigeants du PSG.

et le Barça pour concurrents

AS prévient : "Cette signature stratégique n’interviendra en 2021 que si le Real ne commet pas d’erreurs." La Maison Blanche est en pole par rapport aux autres concurrents - Liverpool, où Jürgen Klopp le désire plus que tout, et le Barça, où le candidat à la présidence Victor Font veut en faire la tête d’affiche de son nouveau projet - mais attention à l’excès de confiance.

Car il faudra composer avec Liverpool, le Barça… et surtout le PSG, qui tente désespérément de prolonger le contrat du champion du monde. Celui-ci refuse pour l’instant, et sera donc à un an de l’échéance l’été prochain. De quoi obliger sa direction à le vendre au risque de le voir partir gratuitement en 2022 ? C’est tout l’enjeu, et Perez l’a bien compris.