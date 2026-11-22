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Villarreal a publié ce dimanche un communiqué officiel, à la suite de sa défaite face à Barcelone le même jour, afin de rétablir la vérité sur les rumeurs qui ont entouré ces derniers temps son joueur ivoirien Nicolas Pépé.

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Le communiqué de Villarreal intervient après un match marqué par le retour en force de Barcelone, qui a réussi à renverser un retard de deux buts (2-0) et à signer la remontada face à l'équipe locale grâce à une précieuse victoire (3-2) , repartant ainsi avec les trois points. Après la rencontre, les regards se sont pourtant tournés vers l'affaire Pépé, à la suite de la diffusion d'articles et de vidéos qui ont relancé la polémique sur la raison de son absence au mois d'octobre/novembre dernier.

Pépé est entré en jeu en seconde période face à Barcelone, à la 76e minute précisément, à la place de son coéquipier Santi Comesaña, alors que les Blaugrana menaient déjà (3-2), mais il n'a pas pu éviter la défaite à Villarreal.

Le club espagnol a précisé que ce communiqué concernait la polémique autour de l'état de santé de Nicolas Pépé, après que des médias ont établi un lien entre l'opération des yeux subie par le joueur et le fait qu'il ait observé une éclipse solaire sans protection l'été dernier. Des informations que Villarreal s'est empressé de démentir catégoriquement.

Voici le texte du communiqué : « En réponse aux informations publiées récemment dans différents médias, Villarreal précise que les rumeurs évoquant un quelconque lien entre l'opération des yeux de Nicolas Pépé et l'observation d'une éclipse solaire sont totalement dénuées de fondement. L'intervention avait été programmée à l'avance pour des raisons sans rapport avec cet événement. Le club appelle à faire preuve de rigueur et de responsabilité dans le traitement de tout sujet lié à la santé de ses joueurs ».

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Pépé avait été absent des rangs de Villarreal au mois d'octobre, manquant les rencontres face au Real Madrid, à Elche et à Valence, avant de faire son retour dans le groupe contre l'Espanyol, après avoir subi une intervention médicale aux yeux. Une situation qui avait suscité des interrogations sur la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

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La polémique a pris de l'ampleur après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant l'international ivoirien en train de regarder une éclipse solaire l'été dernier, sans porter les protections nécessaires. Certains médias ont alors établi un lien entre ces images et l'opération qu'il a subie par la suite, avant que Villarreal ne prenne la parole pour clarifier la situation et démentir tout rapport entre les deux faits.

Dans son communiqué, le club espagnol a insisté sur la nécessité de traiter avec prudence les informations relatives à l'état de santé de ses joueurs, d'autant qu'il s'agit d'une intervention médicale programmée à l'avance pour Pépé, sans lien avec ce qui a circulé au sujet de l'observation de l'éclipse solaire. Une manière de mettre un terme aux spéculations apparues après l'entrée en jeu du joueur face à Barcelone.

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En Liga, cette défaite face à Barcelone laisse Villarreal à la neuvième place avec 15 points. Le club a laissé passer l'occasion de décrocher un résultat positif lors d'un déplacement difficile chez le leader du championnat, malgré une avance de deux buts en début de rencontre, disputée au Camp Nou.

Villarreal avait pourtant parfaitement entamé la partie : Tajon Buchanan a ouvert le score dès la cinquième minute, avant que Tani Oluwaseyi ne double la mise deux minutes plus tard seulement, mettant d'entrée le club catalan sous pression. Mais Barcelone a su revenir en seconde période en inscrivant trois buts consécutifs.

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De son côté, Barcelone a signé une victoire importante qui conforte sa place de leader de la Liga. Les Catalans portent leur total à 36 points et comptent trois longueurs d'avance sur le Real Madrid, deuxième, conservant ainsi leur fauteuil de leader après une remontada spectaculaire face à Villarreal.

Le retour de Barcelone a été lancé par Gerard Martín, auteur du premier but à la 57e minute, avant que Fermín López n'égalise quatre minutes plus tard. La remontada a ensuite été parachevée par un but contre son camp de Pau Navarro à la 67e minute, qui a dévié dans ses propres filets un centre de Lamine Yamal.

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Les malheurs de Villarreal ne se sont pas arrêtés à la défaite : Pau Navarro a été expulsé dans le temps additionnel après avoir reçu un second carton jaune. L'équipe a ainsi terminé la rencontre dans la douleur, après avoir perdu son avance initiale et s'être montrée incapable de résister à la révolte de Barcelone en seconde période.