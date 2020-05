RUMEUR - Chelsea se positionne sur Tagliafico

Les Blues de Chelsea se sont joints à la liste des clubs intéressés par le défenseur argentin Nicolas Tagliafico.

Selon El Mundo Deportivo, aurait fait une offre pour l'arrière gauche de l' , Nicolas Tagliafico.

Les Blues sont déterminés à signer un nouveau latéral cet été et des éléments tels que Ben Chilwell ( ) et Alex Telles ( ) sont également pistés par la direction londonienne.

Le recrutement de Tagliafico ne sera cependant pas facile à conclure. Et pour cause ; sur ce dossier, le board des Blues sera confronté à la concurrence des clubs tels que le et . La valeur marchande de l’international albiceleste est estimée à 30M€ et elle pourrait bien encore croitre.

Plus d'équipes

Cette saison, toutes compétitions confondues, Tagliafico (27 ans) a inscrit cinq buts et offert sept passes décisives, toutes compétitions confondues.