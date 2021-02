RUMEUR - Casemiro intouchable au Real Madrid

Marca affirme que le Real Madrid n'acceptera aucune offre pour son milieu de terrain brésilien.

Le voyage de Casemiro dans l'équipe première du Real Madrid n'a pas été facile, le Brésilien cherchant à rentrer dans son pays à ses débuts dans la capitale espagnole, jusqu'à ce que José Mourinho croise sa route et l'introduise dans le onze. et est depuis devenu un élément central de l'équipe.

Son importance est telle pour l'équipe que le Real Madrid n'écoutera même pas les offres qui viendront pour le milieu de terrain cet été,selon une indiscrétion de Marca.

Les temps sont difficiles d'un point de vue économique et Casemiro ne manque pas de prétendants, mais le Real ne peut être tenté par aucune somme : Casemiro a un contrat jusqu'en 2023 avec Madrid et le club espère qu'il le remplira, ce qui semble être l'intention du joueur.

Marca indique que le Paris Saint-Germain s'est enquis de lui l'été dernier et celui d'avant. Mais il a été précisé qu'il n'était pas à vendre.

Lorsqu'il semblait que Casemiro était sur le point de quitter le Real Madrid et de revenir au Brésil, José Mourinho lui a donné une chance contre le Real Betis, ce qui a déclenché un tournant et chaque entraîneur.au club, notamment depuis l'époque de Rafa Benitez, a fait de lui l'un des premiers noms sur leur feuille de match, et Zinedine Zidane ne fait pas exception.

L'article continue ci-dessous

Cette saison, il n'a raté que deux matchs, à cause du coronavirus, ainsi que celui contre l'Athletic Club pour cause de suspension.

Avec quatre buts en championnat et un autre en Ligue des champions, Casemiro est le deuxième meilleur buteur de l'équipe cette saison.

Seul l'attaquant français du Real Karim Benzema a marqué plus que le Brésilien, avec onze pions marqués en Liga Santander et quatre en la Ligue des champions.