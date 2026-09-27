Roy Keane, ancien joueur de Manchester United et consultant télévisé, a vivement réagi aux déclarations de Rodri concernant l'affaire de Manchester City et les sanctions susceptibles de viser le club, insistant sur la nécessité pour ce dernier d'assumer les conséquences des conclusions des enquêtes dans le dossier des infractions financières.

Dans des propos tenus sur la chaîne « ITV », Keane a rejeté la position de Rodri, qui s'était dit confiant dans la capacité de Manchester City à surmonter cette affaire sans sanction, et a déclaré : « Il est temps, cela dure depuis longtemps. Je ne suis absolument pas d'accord avec le message de Rodri. C'était la décision du club, ce sont eux qui ont choisi de tricher. »

Les déclarations de Keane font suite à des informations médiatiques selon lesquelles la commission indépendante aurait conclu à la culpabilité de Manchester City pour 114 des 115 infractions financières, tandis que les sanctions n'ont pas encore été tranchées. Le club a pour sa part affirmé que la procédure était toujours en cours et que des aspects importants de l'affaire n'avaient pas été réglés, tout en maintenant sa position de rejet des accusations.

Keane a ajouté : « Quels que soient les titres qu'ils ont remportés au cours des dernières années, ils méritent une sanction », soulignant la difficulté de déterminer la nature et l'étendue de la punition, mais insistant sur la nécessité pour le club de faire face aux conséquences de la décision.

L'ancien joueur de Manchester United a déclaré : « Ils ont triché et ont été reconnus coupables, et ils doivent maintenant en affronter les conséquences. C'est un choc de les voir reconnus coupables d'un aussi grand nombre de chefs d'accusation », en référence à l'ampleur de cette affaire portant sur des infractions financières remontant à la période comprise entre 2009 et 2018.