L'ancien capitaine de Manchester United Roy Keane a refusé de présenter des excuses à Andy Robertson, la star de Tottenham, lors de leur apparition commune dans un épisode de l'émission « Stick to Football ».

Roy Keane avait qualifié le latéral écossais de « grand bébé » il y a trois ans, en commentant un match entre Liverpool et Arsenal, à l'époque où Robertson évoluait sous les couleurs de Liverpool.

Le duo est revenu sur cet épisode sur le ton de l'humour, mais l'ancienne star de Manchester United a maintenu son ancien commentaire malgré l'ambiance bon enfant, selon ce qu'a rapporté le Daily Mail.

Robertson s'était dirigé vers l'arbitre assistant Constantine Hatzidakis à la fin de la première mi-temps de la rencontre entre Liverpool et Arsenal, après avoir semblé toucher son coude, avant que l'arbitre assistant ne lève le bras et ne heurte le visage du joueur avec son coude.

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Robertson est ensuite apparu se tenant le menton, avant de se plaindre en affirmant que l'arbitre assistant l'avait frappé avec son coude au niveau de la gorge.

Mais Keane n'a montré aucune compassion à son égard lors de son analyse de la situation en plateau, déclarant alors que Robertson était un « grand bébé », soulignant que c'était le joueur qui avait touché l'arbitre assistant en premier, et lui demandant de se concentrer sur la défense et de poursuivre le match.

Lorsque le dossier a été rouvert des années plus tard, en présence de Robertson, Keane a entamé son propos sur un ton ironique en affirmant : « Ce ne sont pas des excuses ! ».

Il a expliqué : « Les joueurs doivent se rappeler que nous sommes parfois en plateau pendant de longues heures, et que l'ambiance peut devenir un peu calme. Parfois un joueur fait quelque chose, et cela t'agace à cause de la longueur de la journée ».

Il a ajouté : « Les autres consultants ne disaient rien, je les regardais et je me disais : vous devez dire quelque chose. C'est pour cela que j'ai ajouté le mot bébé pour la dernière fois ».

Robertson a répliqué avec ironie : « Je ne m'attendais pas à des excuses ! Les deux premières fois étaient acceptables, mais la troisième était de trop ».

L'arbitre assistant Hatzidakis avait été temporairement écarté de la direction des matchs pendant l'enquête sur l'incident, avant que l'affaire ne soit ensuite classée.