Roy Keane estime que Manchester City doit être sanctionné très sévèrement pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Le grand club anglais a été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation par la commission indépendante. Selon The Telegraph, les choses sont désormais claires : « Relégation pour Manchester City », titrait en grand le journal cette semaine. Keane estime que des conséquences sont inévitables.

L’affaire porte sur de présumées infractions financières sur la période comprise entre 2008 et 2018. City a maintenu, au cours de la bataille judiciaire en cours depuis 2024, disposer de « preuves irréfutables » de son innocence, mais selon The Telegraph, la commission indépendante a totalement démonté cette position. Le journal évoque possiblement « la décision judiciaire la plus lourde de conséquences de l’histoire du football anglais ».

Rodri, qui a évolué pour Manchester City jusqu’à l’été dernier, a souligné avant Angleterre - Espagne que la direction du club avait toujours dit aux joueurs qu’il n’y avait pas eu de fautes graves sur le plan financier. « J’ai confiance dans le système judiciaire et dans l’innocence du club », a déclaré le milieu de terrain du FC Barcelone lors d’un point presse.

Rodri a été lié à Manchester City entre 2019 et 2026. L’Espagnol a remporté quatre titres de champion et a offert au club le sacre en Ligue des champions en 2023. Rodri a été champion d’Europe en 2024 et champion du monde en 2026. Après avoir remporté le titre européen, il a également gagné le Ballon d’Or.

Keane est en total désaccord avec Rodri sur ITV. « Cela dure depuis un bon moment. Je ne suis certainement pas d’accord avec le message de Rodri. Manchester City a délibérément choisi de tricher. Avec tout ce qu’ils ont gagné ces dernières années, ils méritent d’être punis », juge l’ancien milieu de terrain de Manchester United.

« Ils ont triché et ont été reconnus coupables. C’est une pilule amère pour Manchester City, qui doit maintenant en subir les conséquences. C’était aussi une énorme nouvelle. Ce n’est pas rien que le club soit reconnu coupable sur 114 points. C’est une nouvelle choquante », conclut Keane.