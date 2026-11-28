Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Kimmich commet un geste violent sur l’attaquant du HSV Alexander Rössing-Lelesiit et est expulsé à juste titre.

À la 44e minute du match de Bundesliga entre le Hambourg SV et le Bayern Munich, Kimmich et Rössing-Lelesiit s’accrochent dans la moitié de terrain du Bayern. Le Hambourgeois de 19 ans pousse le Munichois expérimenté, qui lui saisit alors les cheveux et le tire brutalement au sol.

L’arbitre Bastian Dankert n’hésite pas et adresse un carton rouge à Kimmich pour ce geste violent.

Le score est alors de 0-0 dans ce match de la 11e journée de Bundesliga. C’est la troisième expulsion de la carrière professionnelle de Kimmich. Le joueur de 31 ans avait reçu un carton rouge après deux jaunes en 2022-2023, puis un rouge direct la saison suivante.