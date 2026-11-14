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Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a refusé de lier la lourde défaite face au Danemark sur le score de 1-4 à l'absence de Cristiano Ronaldo, affirmant que l'ancien capitaine de la sélection a pris sa décision lui-même, et que les supporters qui continuent d'évoquer son nom n'ont pas oublié ce qu'il a apporté à son pays durant 23 ans.

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Les propos de l'entraîneur sont intervenus après qu'un certain nombre de supporters ont quitté les tribunes à la suite du quatrième but danois, en scandant le nom de la star portugaise, dans une scène qui a replacé sa présence au cœur des débats malgré son éloignement de la sélection.

En réponse à une question sur le fait de savoir s'il ressentait l'absence de Ronaldo ou s'il s'en inquiétait, Jesus a affirmé que les deux choses n'étaient pas liées, estimant que la nostalgie du public à l'égard du joueur était tout à fait naturelle au vu de sa longue carrière avec la sélection.

Il a ajouté : « Les gens le regrettent et n'ont pas oublié ce que Cris a apporté durant 23 ans avec la sélection nationale, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. »

Il a clarifié sa position personnelle en déclarant : « Est-ce que je le regrette ? Comment pourrais-je le regretter alors qu'il n'est plus dans la sélection nationale ? La seule façon dont je le regretterais serait qu'il soit à mes côtés, mais il ne joue plus, il n'est plus là, il a pris sa décision lui-même. »

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Le sélectionneur du Portugal n'a pas caché son mécontentement quant à la manière dont le match s'est terminé, soulignant que son équipe n'était pas préparée à perdre à domicile, d'autant plus en encaissant quatre buts.

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Il a reconnu que la sélection avait manqué de la solidité défensive dont elle avait fait preuve lors du match aller, et qu'elle n'avait pas réussi à stopper l'attaque danoise, en particulier durant la seconde période, après que l'adversaire a imposé un pressing élevé et exploité avec succès les espaces dans le dos des joueurs portugais, tandis que les locaux étaient incapables de trouver des solutions offensives suffisantes pour se créer des occasions.

Jesus a expliqué que le problème ne se limitait pas à la ligne défensive, mais qu'il commençait par l'incapacité des lignes avancées à presser comme il le fallait, ce qui a offert aux joueurs danois l'occasion de progresser avec le ballon et d'organiser facilement leurs attaques.

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Il a indiqué que l'adversaire avait inscrit deux buts similaires sur des centres, après que ses joueurs se sont projetés de l'arrière vers l'avant et ont exploité les espaces entre Alberto et Rúben Dias, saluant leur capacité à lire les déplacements des joueurs portugais et à exploiter leurs points faibles.

Il a affirmé que son équipe n'avait pas réussi à reproduire ce qu'elle avait montré lors du match aller, lorsqu'elle était la meilleure formation et s'était imposée sur le score de 4-2.

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Le directeur technique a assumé la responsabilité de cet échec, soulignant que la non-application des consignes par les joueurs relevait de sa responsabilité, mais il a également relevé que certains éléments manquaient de rythme compétitif après être restés éloignés de la compétition avec leurs clubs pendant deux semaines.

Il a révélé que la défaite l'amènerait à revoir ses calculs avant la confrontation face au pays de Galles, alors qu'il envisageait de donner leur chance à certains joueurs, mais qu'il penchait désormais pour s'appuyer sur les éléments ayant affiché des niveaux convaincants et ayant contribué aux quatre victoires précédentes, dans l'optique de retrouver l'équilibre et d'assurer la qualification.

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Jesus a refusé que la défaite devienne une raison de remettre en question le parcours de la sélection durant les quatre premiers matchs, estimant que ce qui s'était produit face au Danemark représentait une mauvaise soirée qui n'effaçait pas la solidité des résultats précédents.

Il a déclaré : « Je ne remettrai pas en question le parcours accompli par l'équipe lors de ces quatre matchs durant lesquels nous avons signé de solides victoires. »

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Il a ajouté qu'il s'était rendu dans le vestiaire après le match pour remonter le moral des joueurs et leur rappeler qu'ils étaient toujours en tête du groupe, et qu'ils avaient une dernière chance d'assurer la première place, insistant sur le fait que la défaite était lourde, mais que le Danemark avait mérité sa supériorité.

L'entraîneur a reconnu que le fait d'encaisser des buts successifs avait pesé sur l'état psychologique des joueurs, après que leur confiance en leur capacité à revenir s'était effritée à mesure que l'écart se creusait.

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Il a néanmoins insisté sur la nécessité de dépasser les effets de la défaite et de se concentrer sur la prochaine confrontation, qui représente la dernière chance pour la sélection portugaise de confirmer sa première place et d'assurer son passage en quarts de finale.