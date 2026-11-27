Kane a remporté le trophée au terme d'une rude concurrence avec Kylian Mbappé (Real Madrid) et Lamine Yamal (Barcelone).
Ronaldo, lauréat du Ballon d'Or en 1997 et 2002, a confié avoir été heureux d'entendre l'annonce du sacre de Kane lors de la grande cérémonie organisée le mois dernier au London Palladium, en présence d'une pléiade de stars du football.
Le capitaine de l'Angleterre, âgé de 33 ans, a livré une saison remarquable sous le maillot du Bayern Munich en Bundesliga et en Ligue des champions. Il a également mené sa sélection jusqu'en demi-finales de la Coupe du monde, inscrivant 73 buts sur cette période.
Kane est devenu le cinquième joueur anglais à remporter la prestigieuse distinction, et le premier depuis Michael Owen en 2001, après avoir devancé plusieurs des plus grandes stars, parmi lesquelles Kylian Mbappé et Lamine Yamal.
Il est aussi le premier pur avant-centre couronné du Ballon d'Or depuis le sacre de Karim Benzema en 2022.
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Ronaldo a déclaré, lors de son passage dans le podcast « Stick to Football » sur Disney+ : « C'était formidable, et je pense qu'il a amplement mérité ce trophée. »
Il a ajouté : « J'étais heureux pour lui, et pour moi aussi, parce que le numéro 9 est de retour. Je suis vraiment très content, cela faisait longtemps qu'un numéro 9 n'avait rien gagné d'important. En plus, c'est quelqu'un de formidable, donc il l'a amplement mérité. J'étais vraiment, vraiment très heureux pour lui. »
Interrogé par Jamie Carragher sur l'importance du trophée au Brésil par rapport à l'Angleterre, Ronaldo a répondu : « Pour nous, il est très important, et il l'est partout. Il a peut-être encore plus d'importance en Angleterre, car le dernier Anglais à l'avoir remporté était Michael Owen, et aujourd'hui il retrouve toute sa valeur avec Harry Kane. »
Il a poursuivi : « Je pense que c'est très important pour les joueurs, car cela leur donne l'occasion de se retrouver et de parler de la saison écoulée et de ce qu'ils y ont accompli. Il reste encore un certain flou sur les critères de désignation des meilleurs joueurs du monde. On sait que les capitaines des sélections votent, tout comme les journalistes, mais une chose est sûre : c'est le meilleur attaquant. »
Kane a récemment subi une déchirure de l'un des ligaments de la cheville gauche et vise un retour sur les terrains pour la phase décisive de la saison.
L'extraordinaire carrière de Ronaldo reste associée à ses deux graves blessures au genou. Il avait subi la seconde six minutes seulement après son retour sur les terrains, ce qui l'avait éloigné des pelouses pendant plus d'un an.
La star brésilienne estime que les attaquants actuels évoluent dans des conditions bien plus favorables que ceux de sa génération, soulignant l'énorme différence dans le niveau de protection dont bénéficient les joueurs.
Ronaldo a poursuivi : « J'aurais aimé bénéficier de la même protection à l'époque. Nous avons beaucoup souffert à cette période. Dans notre génération, il y avait des joueurs violents partout. Où que je joue, je tombais sur beaucoup de joueurs violents, et nous n'étions pas protégés. »
Il a enchaîné : « Aujourd'hui, Dieu merci, les joueurs sont très bien protégés, et c'est juste. »
Et de conclure : « Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir bénéficié de cette protection pendant ma carrière. »