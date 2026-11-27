Partager Suivez GOAL sur Google

Le Brésilien Ronaldo a salué le sacre de l'Anglais Harry Kane au Ballon d'Or, estimant que l'attaquant du Bayern Munich l'avait amplement mérité, et s'est réjoui de voir un pur avant-centre retrouver les sommets des grandes récompenses individuelles.

Publicité

Kane a remporté le trophée au terme d'une rude concurrence avec Kylian Mbappé (Real Madrid) et Lamine Yamal (Barcelone).

Ronaldo, lauréat du Ballon d'Or en 1997 et 2002, a confié avoir été heureux d'entendre l'annonce du sacre de Kane lors de la grande cérémonie organisée le mois dernier au London Palladium, en présence d'une pléiade de stars du football.

Le capitaine de l'Angleterre, âgé de 33 ans, a livré une saison remarquable sous le maillot du Bayern Munich en Bundesliga et en Ligue des champions. Il a également mené sa sélection jusqu'en demi-finales de la Coupe du monde, inscrivant 73 buts sur cette période.

Kane est devenu le cinquième joueur anglais à remporter la prestigieuse distinction, et le premier depuis Michael Owen en 2001, après avoir devancé plusieurs des plus grandes stars, parmi lesquelles Kylian Mbappé et Lamine Yamal.

Publicité Publicité

Il est aussi le premier pur avant-centre couronné du Ballon d'Or depuis le sacre de Karim Benzema en 2022.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Ronaldo a déclaré, lors de son passage dans le podcast « Stick to Football » sur Disney+ : « C'était formidable, et je pense qu'il a amplement mérité ce trophée. »

Il a ajouté : « J'étais heureux pour lui, et pour moi aussi, parce que le numéro 9 est de retour. Je suis vraiment très content, cela faisait longtemps qu'un numéro 9 n'avait rien gagné d'important. En plus, c'est quelqu'un de formidable, donc il l'a amplement mérité. J'étais vraiment, vraiment très heureux pour lui. »

Publicité

Interrogé par Jamie Carragher sur l'importance du trophée au Brésil par rapport à l'Angleterre, Ronaldo a répondu : « Pour nous, il est très important, et il l'est partout. Il a peut-être encore plus d'importance en Angleterre, car le dernier Anglais à l'avoir remporté était Michael Owen, et aujourd'hui il retrouve toute sa valeur avec Harry Kane. »

Il a poursuivi : « Je pense que c'est très important pour les joueurs, car cela leur donne l'occasion de se retrouver et de parler de la saison écoulée et de ce qu'ils y ont accompli. Il reste encore un certain flou sur les critères de désignation des meilleurs joueurs du monde. On sait que les capitaines des sélections votent, tout comme les journalistes, mais une chose est sûre : c'est le meilleur attaquant. »

Publicité

Kane a récemment subi une déchirure de l'un des ligaments de la cheville gauche et vise un retour sur les terrains pour la phase décisive de la saison.

L'extraordinaire carrière de Ronaldo reste associée à ses deux graves blessures au genou. Il avait subi la seconde six minutes seulement après son retour sur les terrains, ce qui l'avait éloigné des pelouses pendant plus d'un an.

Publicité

La star brésilienne estime que les attaquants actuels évoluent dans des conditions bien plus favorables que ceux de sa génération, soulignant l'énorme différence dans le niveau de protection dont bénéficient les joueurs.

Ronaldo a poursuivi : « J'aurais aimé bénéficier de la même protection à l'époque. Nous avons beaucoup souffert à cette période. Dans notre génération, il y avait des joueurs violents partout. Où que je joue, je tombais sur beaucoup de joueurs violents, et nous n'étions pas protégés. »

Publicité

Il a enchaîné : « Aujourd'hui, Dieu merci, les joueurs sont très bien protégés, et c'est juste. »

Et de conclure : « Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir bénéficié de cette protection pendant ma carrière. »