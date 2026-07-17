Ronaldo le connaît bien… Al-Nassr recrute le remplaçant de Brozović chez un géant allemand

Le club d’Al-Nasr a entamé des négociations pour recruter un nouveau milieu de terrain, destiné à succéder au Croate Marcelo Brozović, après son départ officiel.

Le club avait officialisé le départ du Croate après trois saisons passées au stade Al-Awwal Park, son contrat prenant fin à l’issue de l’exercice précédent.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Al-Nasr a entamé des discussions inattendues avec le Real Majorque pour recruter son milieu de terrain portugais Samu Costa lors du prochain mercato estival.

Selon le journaliste, le RB Leipzig a bien formulé une offre officielle pour recruter le milieu lusitanien, mais ce dernier a déjà donné son accord pour s’engager avec le géant saoudien.

Selon lui, les discussions entre Al-Nassr et Majorque sont en cours pour finaliser le transfert et installer le milieu de terrain de 25 ans comme successeur de Brozović.

Si la transaction se concrétise, Costa deviendra la première recrue estivale d’Al-Nassr, le club n’ayant encore enregistré aucune arrivée en raison de ses difficultés financières.

Le milieu de terrain, qui a fait ses classes en Espagne (Almería entre 2020 et 2023, puis Majorque), possède déjà une solide expérience malgré ses 25 ans.

Internationalement, Costa a fait ses débuts avec le Portugal aux côtés de Cristiano Ronaldo, l’actuel capitaine d’Al-Nasr, depuis octobre 2024, mais il n’a disputé que 7 matchs avec lui.

Convoqué pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il n’a disputé qu’une seule rencontre, en tant que remplaçant pendant 20 minutes, lors du match nul et vierge contre la Colombie lors de la troisième journée de la phase de groupes.