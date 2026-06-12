Le capitaine portugais Cristiano Ronaldo a lancé un dernier défi avant de prendre part à la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le Portugal partage son groupe avec l’Ouzbékistan, la Colombie et la République démocratique du Congo, et la star, qui devrait disputer sa dernière Coupe du monde, entend bien guider son pays vers le sacre.

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Ronaldo a confié à la chaîne portugaise Sport TV : « Le plus important sera le coup d’envoi de notre premier match le 17. Après les deuxième et troisième rencontres, quand la fatigue physique et mentale s’accumulera et que la température augmentera, on verra qui sont les vrais champions, à mon avis. »

Le capitaine portugais a ajouté : « Je pense que nous en sommes capables, mais, comme je l’ai déjà dit, tout dépend de nombreux facteurs. Je reste très optimiste et convaincu que nous mènerons une campagne couronnée de succès. »

Il conclut : « L’essentiel est de bien démarrer : remporter le premier match, puis le deuxième, puis le troisième, et terminer en tête du groupe. Ensuite, il faudra prendre les rencontres les unes après les autres. Nous ne devons pas arriver en pensant que le tournoi est déjà gagné, mais avancer pas à pas, sereinement. »

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Et de conclure : « C’est en marchant qu’on construit la route, donc pour moi, le plus important est de bien démarrer la Coupe du monde. »

Ronaldo et ses coéquipiers entameront leur parcours face au Congo, mercredi soir, lors de la première journée de la phase de groupes.



