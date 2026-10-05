« Ronaldo est le meilleur de l'histoire » : Hojlund adresse une accusation à Jesus

Après la victoire 1-0 du Danemark face au pays de Galles à Cardiff dimanche soir, Rasmus Højlund s'est exprimé pour la première fois sur son geste polémique à l'encontre du sélectionneur de l'équipe nationale portugaise, Jorge Jesus, qui avait suscité des interrogations après le match du Portugal jeudi dernier à Copenhague.

Højlund avait inscrit le but de l'égalisation pour son pays (2-2) face au Portugal et avait célébré à la manière de Cristiano Ronaldo (Siuuu), avant d'apparaître sur les images télévisées après le coup de sifflet final en train de pousser légèrement l'entraîneur portugais Jorge Jesus au niveau de la poitrine lors de la poignée de main d'après-match.

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Ronaldo avait quitté le rassemblement de la sélection portugaise un jour avant le match à la suite d'un différend avec Jesus concernant sa non-titularisation, ce qui a conduit beaucoup de personnes à établir un lien entre les deux incidents.

Dans son entretien avec la chaîne danoise TV 2, Højlund a nié tout lien entre ce geste et la décision d'écarter son modèle Ronaldo.

La star de Naples a accusé Jesus d'avoir enfreint les comportements sportifs, et a déclaré au sujet du geste polémique entre eux : « Comme nous l'avons dit après le match du Portugal, ma célébration était un hommage à Ronaldo. La poussée n'a rien à voir avec la décision de l'entraîneur Jesus (à l'égard de Ronaldo). La raison, c'est qu'il (Jesus) ne s'est même pas donné la peine de me regarder. Je trouve que c'est un comportement antisportif. »

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Il a ajouté : « Il faut saluer correctement les gens après un match de football. J'ai reçu une poussée froide dans la poitrine, et il m'a totalement ignoré. Alors j'ai attiré son attention en disant : "Attends, on est sérieux ?" C'est tout ce qu'il s'est passé. »

Et de poursuivre : « Oui, cette célébration était dédiée à mon joueur préféré (Ronaldo). »

Il a enchaîné : « Je sais très bien que vous (les médias) voulez des titres accrocheurs, et c'est ce que vous obtenez avec lui, mais oui, Poulsen (ancien joueur du Danemark et consultant de la chaîne) le sait très bien aussi. Même à cette époque, je n'avais pas peur de dire que Cristiano était mon modèle (depuis ses débuts à Manchester United). »

L'attaquant danois a enchaîné : « C'est amusant de m'être soudain retrouvé, une demi-année après le départ de Ronaldo (de United), presque contraint de prendre sa place d'une certaine manière. C'était donc un parcours amusant. Comme je l'ai dit, je pense qu'il a un état d'esprit formidable, et j'espère que le Portugal et Cristiano régleront cette affaire, car ce serait une triste manière de voir les choses se terminer pour un joueur. »

Il a conclu : « Pour moi, Ronaldo est le plus grand de toute l'histoire du football. »

Højlund et la sélection du Danemark devront affronter le Portugal à l'extérieur en Ligue des nations, de nouveau le 14 novembre prochain, après que l'équipe de Jesus a remporté le dernier match 4-2.

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