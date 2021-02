Ronaldo, Del Bosque ne s'en remet toujours pas

Vicente del Bosque est l'homme qui a accueilli Ronaldo Nazario au Real Madrid à l'été 2002 après son arrivée depuis l'Inter.

Ronaldo Nazario était un personnage jovial et s'est rapidement intégré à l'Estadio Santiago Bernabeu aux côtés d'autres stars comme Raul, Fernando Hierro, Zinedine Zidane et Luis Figo. Vicente Del Bosque, entraîneur de l'époque, a de bons souvenirs de l'ancien attaquant, à la fois pour ses manières sur et hors du terrain.

"C'était un joueur très apprécié de tout le monde au club et de tout le monde en dehors du club également", a-t-il déclaré.

«C'était une personne vraiment gentille. C'était quelqu'un qui n'aimait pas voir les gens tristes. Il était super avec nous."

"Il faisait partie de ces joueurs qui ont juste amélioré l'équipe. C'était un grand leader, à cause de son talent et aussi parce qu'il était une bonne personne".

Il a aidé le Real Madrid à remporter la Liga cette saison-là avec une performance spectaculaire contre l'Atletico Madrid lors de la deuxième place du dernier match.

Del Bosque et Fernando Hierro ont toutefois quitté le club après cette belle saison. Ronaldo, lui, était arrivé à Madrid en tant que champion du monde avec le Brésil après avoir battu l'Allemagne en finale de la Coupe du monde au Japon, marquant deux fois et après s'être remis de deux graves blessures au genou à l'Inter.

Il a été absent pendant près de deux ans et vous vous demandez à quel point il aurait été bon sans ces revers. Del Bosque pense que nous aurions vu un Ronaldo encore meilleur.

"Je suis sûr que s'il n'avait pas eu ces blessures, il aurait été encore mieux", a déclaré Del Bosque. "Ils ont peut-être affecté ses performances parce qu'il s'agissait de blessures graves. Malgré cela, il était toujours une bête. Un joueur phénoménal".

Près de deux décennies plus tard, Ronaldo a troqué le terrain pour le bureau et est maintenant président du Real Valladolid, ce à quoi Del Bosque ne s'attendait pas.

"La vérité est que je ne l'ai jamais vu assumer ce rôle, mais il est vraiment capable parce qu'il est tellement expérimenté", a déclaré son ex-entraîneur. "Donc, je ne suis pas surpris qu'il assume un rôle aussi compliqué que celui de diriger un club de football. «Il va bien faire j'en suis sûr."