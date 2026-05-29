Ronald Koeman reçoit un message sans équivoque de Mikel Arteta sur la condition physique de Jurriën Timber

Jurriën Timber figure dans le groupe d'Arsenal pour la finale de la Ligue des champions, samedi. L'entraîneur Mikel Arteta l'a confirmé vendredi en conférence de presse.

Le défenseur, qui compte 23 sélections avec les Oranje, n’avait plus joué depuis le 14 mars. Son long travail de rééducation porte désormais ses fruits.

Le Néerlandais, jugé suffisamment en forme pour accompagner les Gunners lors de ce déplacement majeur, effectue ainsi son retour dans le groupe pour la première fois depuis plus de deux mois.

Selon l’entraîneur espagnol, le Néerlandais est même prêt à débuter : « Oui, à 100 % ».

Une nouvelle particulièrement bienvenue pour Arteta et Arsenal, puisque Ben White, blessé, sera absent samedi face au PSG.

Ces nouvelles rassurantes devraient également satisfaire Ronald Koeman. Le sélectionneur des Oranje avait convoqué Timber dans sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde, sans avoir la garantie de le voir rétabli à temps pour le coup d’envoi de la phase finale.

Ian Maatsen et Lutsharel Geertruida restaient en embuscade sur la liste des suppléants, mais leur appel semble désormais peu probable, sauf nouveau pépin de Timber.