Ronald Koeman est impressionné par Crysencio Summerville. Entré en jeu samedi soir contre la Suède (victoire 5-1), l’attaquant de 24 ans a immédiatement pesé sur la rencontre en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive.

Titularisé lors de la rencontre précédente face au Japon, il est cette fois entré en jeu à la mi-temps pour remplacer Donyell Malen, en manque de rythme.

« C’est difficile », a reconnu Koeman après la rencontre auprès de la NOS, évoquant le rôle de Malen. « Mais c’est le haut niveau, et l’on attend un jeu collectif. »

« J’ai bien sûr expliqué à Donyell qu’il jouerait sur l’aile droite, mais avec la liberté de se recentrer. Ce n’est pas un vrai ailier droit qui reste collé à la ligne. Il pouvait donc choisir ses mouvements. »

Le manque de buts a également pesé dans la balance, a reconnu le sélectionneur : « C’est logique, tout le monde le comprend. Mais Donyell n’est pas sanctionné : il pourra retrouver l’axe dès le prochain match. »

C’est donc Summerville qui a remplacé Malen, et Koeman ne tarit pas d’éloges à son sujet : « Je trouve que Cry Summerville est très bon dans différentes façons de jouer depuis le côté droit. En tant que remplaçant, mais aussi en tant que titulaire. »

« Il apporte évidemment de la vitesse, mais il est aussi très intelligent entre les lignes et sait conserver le ballon. Sur l’un des derniers buts, il a d’ailleurs délivré la passe au bon moment, et il est capable de garder le ballon quand il le faut. C’est un vrai plaisir de le voir jouer », conclut le sélectionneur.