Ronald Koeman l’affirme : deux éléments clés conditionnent son avenir à la tête de l’équipe nationale néerlandaise

Ronald Koeman n’a pas encore fixé son avenir à la tête de la sélection néerlandaise. Il l’a confirmé lors de son passage dans l’émission Evers & Co sur Radio 538.

Son contrat avec la KNVB expire le 31 juillet, mais aucune décision urgente n’est attendue. Le directeur technique Nigel de Jong a récemment annoncé, lors d’une conférence de presse, que les discussions seraient engagées seulement après la Coupe du monde.

La KNVB souhaite vivement prolonger la collaboration avec Koeman, même si le sélectionneur n’a pas encore arrêté son choix. « Il n’y a pas de poste vacant pour moi », a déjà déclaré De Jong. « Je suis très satisfait de Ronald et de la dynamique qu’il a instaurée avec le groupe de joueurs. »

Deux éléments guideront sa décision finale, explique-t-il : « Je me base sur deux choses : d’abord, l’état de santé de Bartina (son épouse, ndlr), puis le déroulement de cette Coupe du monde. Ce que souhaite la KNVB et, au bout du compte, ce que je désire moi-même. »

Depuis plusieurs mois, son épouse Bartina lutte contre un cancer du sein chronique avec métastases hépatiques, mais les traitements récents se sont avérés efficaces.

Son état est aujourd’hui suffisamment stable pour que le sélectionneur se rende aux États-Unis le mois prochain. Le 3 juin, les Oranje disputeront leur match d’adieu contre l’Algérie, avant de s’envoler vers l’Amérique le lendemain.

Interrogé sur son avenir après la Coupe du monde, il maintient le suspense : « La question reste ouverte, je n’ai pas encore pris de décision définitive. »