Ronald Koeman a confirmé lundi soir dans l’émission « Rondo » sur Ziggo Sport qu’il ne conviera pas son fils Ronald Koeman junior au Mondial cet été.

Le gardien de 30 ans a disputé 37 des 39 matchs de Telstar cette saison et, dimanche face au FC Volendam, il a même marqué sur penalty.

Cette série de performances avait suscité des spéculations sur une possible sélection comme quatrième gardien, avec ou sans place dans la liste définitive.

Interrogé lundi dans l’émission Rondo, le sélectionneur a expliqué : « Nous étudions la possibilité d’emmener un quatrième gardien, que ce soit dans la liste ou en dehors ».

La réglementation de la Coupe du monde autorise en effet les sélections à convier des joueurs supplémentaires, hors liste officielle. Ces derniers peuvent participer aux entraînements et, en cas de blessure, intégrer le groupe à tout moment durant la compétition.

Interrogé par le présentateur Wytse van der Goot sur la possibilité d’emmener son fils comme quatrième gardien, Koeman répond en riant : « Non, il part tranquillement en vacances. »

La liste définitive des Oranje sera dévoilée mercredi prochain, puis le groupe entamera la phase finale le 14 juin face au Japon.