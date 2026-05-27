Ronald Koeman dévoile les noms des deux joueurs présents sur sa liste de réservistes pour la Coupe du monde

Ian Maatsen et Lutsharel Geertruida font partie de la liste des réservistes. Les deux défenseurs pourraient être appelés si Jurriën Timber n’est pas rétabli à temps pour la Coupe du monde, a annoncé Ronald Koeman lui-même lors de la conférence de presse de mercredi.

Le défenseur souffre d’une blessure à la cheville et son participation à la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, samedi prochain, n’est pas assurée.

Si sa convalescence se prolonge et qu’il doit renoncer au voyage, Maatsen (Aston Villa) et Geertruida (Sunderland) seront directement appelés.

Memphis disputera encore un match avec les Corinthians mercredi soir ; en cas de rechute ou de nouvelle blessure, Koeman a déjà prévenu qu’il ne convoquerait pas de remplaçant.