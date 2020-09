Ronald Koeman affiche son soutien à Antoine Griezmann

Peu à son avantage contre Villarreal, l’attaquant français est déjà critiqué dans la presse. Mais son entraîneur est venu à son secours.

Après une première saison d’adaptation, Antoine Griezmann se doit de montrer son vrai visage au . C’est en tout cas le souhait de tous les supporters barcelonais qui se sont montrés critiques envers l’attaquant français depuis son arrivée durant l’été 2019.

Avec le départ de Luis Suarez et l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc catalan, toutes les conditions sont réunies pour retrouver le Grizou de l’Atlético de Madrid et de l’équipe de . Les matches amicaux et la connexion avec Lionel Messi ont donné des motifs d’espoirs.

Seulement, ces derniers se sont évaporés en l’espace d’une seule rencontre. Malgré la démonstration des Blaugrana contre , Antoine Griezmann n’a pas réussi à marquer et s’est montré plutôt discret aux côtés d’Ansu Fati et de Messi. De quoi raviver un peu plus les critiques autour du rendement de l’ancien de la .

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Interrogé sur Griezmann en conférence de presse notamment sur son positionnement à la droite de l’attaque, Ronald Koeman a tenu à afficher son soutien à son joueur.

"Antoine fait les choses très bien. Il a la liberté de rentrer quand il joue à droite. Nous ne devons pas penser qu’il peut jouer seulement dans l’axe, il a différentes qualités. Nous pouvons l’aider plus. Ses appels sont très bons, il faut chercher plus de profondeur. Je suis très content de son travail."

Malheureusement, ce sont les statistiques qui comptent pour un attaquant. Et malgré tous ses efforts, Antoine Griezmann sera jugé là-dessus.