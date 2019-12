Romelu Lukaku : "United n'était pas une mauvaise expérience"

L'attaquant belge, qui se plaît aujourd'hui en Serie A avec l'Inter, estime que ses deux saisons à Manchester ont fait de lui un joueur plus complet.

Recruté par et José Mourinho durant l'été 2017, Romelu Lukaku a alterné le bon et le moins bon chez les pensionnaires d'Old Trafford. Régulièrement critiqué, voire moqué par certains supporters, celui qui a inscrit 42 buts en 96 apparitions sous la tunique des Red Devils ne garde pas un mauvais souvenir de son passage chez les Mancuniens, estimant que cette expérience lui a permis de devenir plus fort.

"Dans ma tête, il y a beaucoup plus de sérénité et de sang-froid​"

En effet, lors du Global Soccer Gala organisé à Dubaï dimanche, le puissant attaquant évoluant aujourd'hui du côté de l' a livré aux journalistes présents un discours plein de lucidité. "Je ne le vois pas de manière négative, cela m'a vraiment aidé mentalement à être prêt et à grandir en tant que joueur et en tant que personne. Je ne verrai jamais cela comme une mauvaise expérience car cela m'a aidé à être là où je suis aujourd'hui", a confié Romelu Lukaku.

"De toute évidence, maintenant que je suis à l'Inter, il y a des avantages de ce que j'ai appris à Manchester d'un point de vue sportif et non sportif (...) Je suis beaucoup plus calme. Dans ma tête, il y a beaucoup plus de sérénité et de sang-froid. Je suis une personne qui, lorsque les choses ne vont pas bien, le montre à travers tant de colère. Je suis plus fort après l'expérience de Manchester United", a ensuite ajouté l'attaquant de 26 ans. Au vue de ses bonnes prestations sous les ordres d'Antonio Conte en comme en Ligue des Champions, difficile de donner tort à Romelu Lukaku...