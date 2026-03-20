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Manu Kone RomaGetty Images

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Rome : coup dur pour Koné : indisponible pendant 3 à 4 semaines, il manquera le match contre l'Inter

Les dernières nouvelles de l'infirmerie de la Roma après le match d'Europa League contre Bologne.

Les nouvelles ne sont pas bonnes chez la Roma. Les résultats des examens médicaux de Manu Koné ont été officialisés cet après-midi, et ils ne sont pas bons : le milieu de terrain giallorosso a subi des examens après la blessure contractée hier en Ligue Europa contre Bologne.


IL MANQUERA L'INTER - Le verdict des examens confirme en effet une blessure au fléchisseur pour le Français, qui ne rejoindra donc pas la sélection de Didier Deschamps : Koné devra rester sur la touche pendant environ 3 à 4 semaines. Pas d'Inter pour lui à la reprise donc, et sa participation au match contre Pise, le 12 avril, est également compromise.


LES NOUVELLES CONCERNANT SOULE' - Comme le rapporte Il Tempo, il y a également du nouveau concernant Matias Soulé : la première reprise avec le groupe pour l'Argentin est prévue pour la semaine prochaine. L'attaquant vise donc un retour après la trêve internationale, contre l'Inter.

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