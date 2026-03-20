Rome : coup dur pour Koné : indisponible pendant 3 à 4 semaines, il manquera le match contre l'Inter

Les nouvelles ne sont pas bonnes chez la Roma. Les résultats des examens médicaux de Manu Koné ont été officialisés cet après-midi, et ils ne sont pas bons : le milieu de terrain giallorosso a subi des examens après la blessure contractée hier en Ligue Europa contre Bologne.





IL MANQUERA L'INTER - Le verdict des examens confirme en effet une blessure au fléchisseur pour le Français, qui ne rejoindra donc pas la sélection de Didier Deschamps : Koné devra rester sur la touche pendant environ 3 à 4 semaines. Pas d'Inter pour lui à la reprise donc, et sa participation au match contre Pise, le 12 avril, est également compromise.





LES NOUVELLES CONCERNANT SOULE' - Comme le rapporte Il Tempo, il y a également du nouveau concernant Matias Soulé : la première reprise avec le groupe pour l'Argentin est prévue pour la semaine prochaine. L'attaquant vise donc un retour après la trêve internationale, contre l'Inter.



