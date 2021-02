Rodri révèle comment une réunion a remis City sur les rails

L'équipe de Pep Guardiola semblait dans le dur en début de saison avant de devenir totalement injouable depuis de longues semaines désormais.

Rodri a révélé comment une réunion d'équipe cruciale a contribué à redresser la saison de Manchester City, en lui attribuant le mérite d'être le moteur de sa remarquable résurgence.

L'équipe de Pep Guardiola semblait enterrée au début de la campagne 2020-21, après un début de saison lent et incertain au niveau national, malgré des résultats remarquables en Europe. Mais ils se sont exceptionnellement repris depuis décembre pour s'imposer une fois de plus comme leaders incontestables.

"Pendant la première période de la saison, nous ne jouions pas bien individuellement et collectivement, mais cela a changé une fois que nous nous sommes réunis et avons parlé davantage de la façon dont nous pourrions travailler ensemble", a déclaré Rodri à Sky Sports .

"Nous avons eu une réunion et nous avons parlé entre nous. Nous avons analysé ce qui se passait et comment l'équipe pouvait faire mieux. Nous avons analysé ce qui se passait et comment l'équipe pouvait faire mieux. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous nous en sortons si bien en ce moment car il y a beaucoup de joueurs qui jouent actuellement à un niveau incroyable."

Après avoir connu des débuts brillants à chaque saison de championnat depuis la prise de fonction de Guardiola en 2016, le Catalan a connu son pire début de saison depuis son arrivée à l'Etihad Stadium.

Une première victoire contre les Wolves a été suivie d'une surprenante défaite 5-2 à domicile contre Leicester City, avant que les Catalans ne soient incapables de battre le promu Leeds à Elland Road (1-1).

Depuis novembre, City est en pleine forme. Au cours de ses 24 derniers matches, une seule équipe a mené face aux Skyblues, Cheltenham Town, qui n'a pas réussi à se qualifier en FA Cup, la faute à un dernier quart d'heure où City a totalement renversé le match.

Aucune autre équipe des cinq premières divisions européennes ne peut égaler sa série d'invincibilité actuelle et seuls l'Atlético de Madrid et le Bayern de Munich ont enregistré un plus grand nombre de points par match cette saison.

Ils ont remporté 17 matches dans toutes les compétitions et comptent désormais 10 points d'avance sur Manchester United dans le classement de la Premier League. On est loin du marasme de l'automne dernier, où la défaite face aux Spurs - alors prétendants au titre - semblait avoir enterré la chance de City de reconquérir sa couronne.

Rodri, cependant, insiste sur le fait que toute spéculation sur cet exploit est prématurée, ajoutant que lui et ses coéquipiers prennent les choses en main match par match.

"Nous n'y pensons pas trop, a-t-il poursuivi. Nous savons que nous sommes en finale de la Carabao Cup, que nous sommes en tête de la Premier League et que nous sommes encore dans deux autres compétitions - la Ligue des champions et la FA Cup. Bien sûr, nous pouvons y arriver, mais l'idée est juste de jouer le prochain match et de ne pas trop y penser.

"Si nous pouvons garder le niveau et le rythme, alors nous pouvons y arriver. Nous l'avons montré ces dernières années et, bien que nous ne soyons pas concentrés sur ce point, nous avons le rêve d'avoir une saison incroyable."