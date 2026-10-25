Rodri : le Real Madrid ne me trompe pas comme il le fait avec ses adversaires

Rodri, milieu de terrain du Barça, estime que le Real Madrid reste un adversaire redoutable, quel que soit son niveau actuel ou les circonstances qui l'entourent, insistant sur la nécessité pour les Blaugrana de livrer la meilleure prestation possible s'ils veulent s'imposer face à lui dans les grands rendez-vous.

Le Real se rend chez le Barça ce dimanche soir au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée de Liga.

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Interrogé sur la capacité du Real Madrid à tromper ses adversaires par son niveau actuel, en se montrant moins fort qu'il ne l'est réellement, Rodri a déclaré au réseau « ESPN » : « Ils ne nous trompent pas, ou du moins ils ne me trompent pas, moi. »

Il a poursuivi : « Je connais bien les joueurs du Real Madrid depuis de nombreuses années, car j'ai disputé face à eux de nombreuses confrontations à élimination directe, et j'ai compris que l'un de leurs principaux atouts est leur capacité à faire croire à leurs adversaires qu'ils ne sont pas à ce bon niveau. »

L'ancienne star de Manchester City a ajouté : « Le Real Madrid est toujours un adversaire extrêmement redoutable, quel que soit le niveau qu'il traverse ou les circonstances qui l'entourent. Quant à nous, et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes coéquipiers, nous devons offrir notre meilleur niveau si nous voulons les battre. »

Au sujet de ce qu'il aspire à apporter au Barça, Rodri a répondu : « Je pense que la chose la plus importante que je peux apporter à cette équipe, c'est mon expérience, aux côtés du rôle de leader que j'assume, de l'aide à l'organisation de mes coéquipiers et de l'instauration d'un état d'esprit positif chez eux. Je peux peut-être aussi remonter leur moral et les aider lors des moments difficiles que nous pourrions traverser pendant les matchs. »

Il a enchaîné : « Sur le plan footballistique, il est évident que le niveau ici est extrêmement élevé, et tous les joueurs, en particulier au milieu de terrain, possèdent une très grande qualité. Il est clair que je suis venu au Barça pour apporter un plus, et je pense que je peux aussi aider l'équipe davantage sur le plan technique. »



