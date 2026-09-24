Rodri : il n'y a aucune ressemblance entre Flick et Guardiola

La star espagnole Rodri connaît bien les caractéristiques du Barça dirigé par l'entraîneur Hansi Flick, révélant les différences qu'il a trouvées entre le technicien allemand et Pep Guardiola, son ancien entraîneur à Manchester City. Il a également commenté la vitesse physique de l'équipe du Barça comparée au Real Madrid.

La comparaison entre Flick et Guardiola a été soulevée lors de l'entretien de Rodri avec la radio « Cadena COPE », amenant le capitaine de la sélection espagnole à répondre sans hésitation : « Jamais. Il n'y a aucune ressemblance entre eux. »

Le milieu de terrain a expliqué que son arrivée au Barça s'était accompagnée d'une première impression totalement différente de ce à quoi il s'attendait.

Rodri a déclaré en riant, selon le journal « Mundo Deportivo » : « Quand je suis arrivé pour la première fois, je pensais rejoindre un Barça basé sur les exercices de passes et de possession, puis ils m'ont soumis à quatre jours d'entraînement intensif, et je me suis dit : "Dans quoi me suis-je embarqué ?" Ils ont commencé par des exercices physiques éprouvants et des exercices en salle de sport. Je crois qu'ils voulaient en quelque sorte m'imposer leur méthode. Ce n'était pas normal. »

L'effort physique a été l'un des aspects qui l'ont le plus surpris depuis son arrivée, et lorsqu'on a demandé à Rodri s'il s'entraînait plus intensément que dans d'autres clubs, l'international espagnol a répondu clairement : « Cela m'a surpris, oui. »

Rodri a réitéré la comparaison directe avec sa période à Manchester City, et selon lui Guardiola conçoit la préparation de ses joueurs de manière différente, déclarant : « Pep croyait que la compétition te donne le rythme. Hansi, lui, est totalement différent ; il nous a poussés avec force, nous qui avons rejoint l'équipe plus tard. »

La discussion a également abordé l'aspect physique de la compétition, lorsque le journaliste Juanma Castaño a rappelé à Rodri que le Barça est actuellement la deuxième équipe la plus rapide du championnat espagnol, et le milieu de terrain a répondu simplement : « Eh bien, nous avons une marge de progression sur cet aspect. »

Puis est venue la question sur l'équipe qui court le moins. Rodri a d'abord tenté d'esquiver la question en disant : « Dis-le-moi toi, dis-le-moi toi. Le Real Madrid ? ».

Ce commentaire a suscité un débat plus large sur l'importance de l'effort physique dans le football moderne, et il a expliqué : « Je pense que le football moderne est étroitement lié aux équipes qui courent le plus, mais il faut courir efficacement et de la bonne manière. Les deux sont liés ; si tu cours, tes options augmentent. »

Rodri se concentre actuellement sur la sélection espagnole, avec laquelle il s'entraîne, tout en poursuivant son adaptation au Barça. Lors de ses sept matchs officiels avec les Blaugrana, il a réalisé un pourcentage de précision de passes de 94,2 %, et Flick, qui a géré son temps de jeu avec sagesse après qu'il a rejoint le club sans période de préparation pour la saison, lui a accordé une moyenne de 62,71 minutes par match, afin qu'il puisse atteindre progressivement le sommet de sa condition physique.

Après la fin de la trêve internationale, le Barça se prépare à disputer deux affrontements brûlants face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions et au Real Madrid en Liga.

Le vainqueur de la Coupe du monde avec l'Espagne a exprimé son enthousiasme à l'idée de disputer de tels matchs, mais lorsqu'on lui a demandé de choisir entre affronter le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le Ballon d'or 2024 a préféré affronter le double champion d'Europe consécutif.

Rodri a déclaré, selon le réseau « Foot Mercato » : « Tu affronteras le champion d'Europe, la meilleure équipe de ces dernières années, puis tu affronteras le Real Madrid dans un Clásico. Eh bien, je choisirai le match contre Paris. Ils sont la meilleure équipe du moment. »

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