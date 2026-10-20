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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Rodri écarté du onze de Barcelone pour le choc face à Paris : la surprise d'Enrique

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
H. Flick
Luis Enrique
Rodri
France
Espagne
Allemagne

Raphinha mène l'attaque du Barça, Torres sur le banc parisien

Les doutes concernant l'Espagnol Rodri, milieu de terrain du Barça, se sont confirmés après que Hans Flick, entraîneur du club catalan, l'a écarté de la composition du match face au Paris Saint-Germain, prévu ce mardi soir, à l'affiche de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, tandis que Luis Enrique, entraîneur du club parisien, a créé la surprise dans son onze.

Des informations de presse avaient indiqué, quelques heures plus tôt, que Rodri souffrait d'une fatigue physique et que Flick préférait ménager le joueur espagnol, champion du monde, en le plaçant sur le banc des remplaçants.

De son côté, le journal catalan « Sport » a rapporté que la présence de Rodri sur le banc n'était pas liée à une blessure grave, mais que l'entraîneur allemand voulait préparer le joueur pour le Clásico, prévu dimanche prochain en Liga.

Flick aligne Marc Bernal au milieu de terrain, pour compenser l'absence de Rodri, sachant que le club catalan souffre également de l'absence d'Eric García et de Jules Koundé.

Le jeune Égyptien Hamza Abdelkarim prend place sur le banc des remplaçants du Barça lors du match d'aujourd'hui.

La composition du Barça est la suivante :

Gardien de but : Joan García.

Défense : Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Milieu de terrain : Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo.

Attaque : Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

De l'autre côté, Enrique a déjoué les pronostics après avoir préféré Lucas Hernández au poste d'arrière gauche, lui qui devra endiguer le danger représenté par Lamine Yamal, laissant de côté Lucas Digne et Zaïre-Emery.

Le Paris Saint-Germain aborde le match d'aujourd'hui en l'absence de sa star Nuno Mendes, un défi auquel est confronté l'entraîneur espagnol.

Enrique a également conservé Ferran Torres, ancienne star du Barça, sur le banc des remplaçants.

La composition du Paris Saint-Germain est la suivante :

Gardien de but : Safonov.

Défense : Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Hernández.

Milieu de terrain : Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves.

Attaque : Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia.

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