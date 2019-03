Robin Van Persie, et trois buts qui font 200

L'attaquant néerlandais Robin Van Persie a dépassé ce dimanche la barre des 200 buts en championnat dans sa carrière.

A trente-cinq ans, Robin Van Persie reste un attaquant de grande classe et qui empile les buts partout où il évolue. Depuis janvier dernier, l'ex-attaquant d'Arsenal et de MU se produit avec son club formateur de Feyenoord, et il le fait très bien puisqu'il est l'atout offensif numéro un du célèbre club de Rotterdam.

Ce dimanche, lors du match contre Emmen (24e journée), RVP a même été particulièrement efficace puisqu'il a mis un triplé. Il n'en avait plus inscrit depuis mars 2014 et un match de Ligue des Champions disputé avec Manchester United contre l'Olympiakos. Et dire que certains l'ont décrit comme un attaquant fini lorsqu'il avait quitté les Diables Rouges pour le Fenerbahçe d'Istanbul en 2015 !

Avec son hat-trick du jour, Van Persie franchit une barre symbolique. Il compte plus de 200 buts en championnats depuis 2002, l'année de sa première réalisation en pro. Partout où il est passé, il a marqué. Et à chaque campagne, il a toujours mis cinq buts minimum. L'exercice le plus prolifique reste celui de 2012/13 quand il a trouvé le chemin des filets adverses à 26 reprises.

200 - Robin van Persie scored his 200th league goal in his career, including 31 for @Feyenoord. Milestone. pic.twitter.com/10WQqSXj75 — OptaJohan (@OptaJohan) 3 mars 2019

À noter que lors de la rencontre de ce dimanche, l'ancien international batave (102 sélections) a établi un autre record. Il est le premier joueur de l'Eredivise cette saison à tenter sept tirs au but dans un match.

Malgré sa belle prestation du jour, Van Persie n'est pas le meilleur réalisateur du championnat hollandais. Il compte 14 réalisations, et c'est six de moins que l'avant-centre du PSV Eindhoven, Luuk De Jong. Dusan Tadic de l'Ajax le devance également dans ce classement.