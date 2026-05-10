Robin van Persie annonce une grande nouvelle : « Je vais te donner la citation que tu cherches. »

Dimanche, après le match nul 1-1 contre l’AZ qui a permis aux Rotterdamois de consolider leur deuxième place, Robin van Persie a longuement évoqué le départ de Dennis te Kloese du Feyenoord. L’entraîneur a exprimé son estime pour le directeur, soulignant le rôle considérable qu’il a joué au sein du club et dans son propre développement sur le banc.

Dès le coup de sifflet final, les deux hommes se sont retrouvés sur la pelouse du De Kuip. Van Persie a tenu à mettre Te Kloese à l’honneur, estimant que le public devait lui adresser un hommage mérité. « Il s’est donné à fond pour le Feyenoord pendant des années, a-t-il souligné. L’ovation des tribunes était donc amplement justifiée. »

« Beaucoup d’émotions ont été suscitées », a-t-il confié devant les caméras. « De la joie, du soulagement, un peu de tout. Dès le premier jour, Dennis m’a énormément aidé, sur le plan personnel et en tant qu’entraîneur. Il m’a toujours soutenu, et moi aussi. C’est ainsi que cela doit fonctionner. »

Ému, l’entraîneur estime que les supporters ont naturellement exprimé leur gratitude envers le dirigeant sortant : « Il le mérite. Il a accompli un travail incroyable pour le club et s’est toujours investi corps et âme pour Feyenoord. »

Malgré l’émotion de ces adieux, la satisfaction sportive prévalait aussi en tribune : grâce à ce nul, le club a officiellement validé sa deuxième place en Eredivisie et disposera ainsi d’une excellente base pour aborder la saison prochaine.

La saison prochaine est désormais également un sujet important au sein de la direction du club. Lors de la conférence de presse, Van Persie a indiqué qu’il allait procéder à une évaluation approfondie de l’effectif avec son staff. Les prochaines semaines devraient permettre de déterminer clairement les postes sur lesquels Feyenoord souhaitera éventuellement se renforcer.

Quant à son avenir personnel, l’entraîneur a dissipé toute incertitude : il sera bien sur le banc du De Kuip la saison prochaine. « J’ai encore un contrat », a-t-il affirmé avec fermeté. « Je serai l’entraîneur de Feyenoord la saison prochaine. C’est la citation que tu cherchais, je crois ? Je vais te donner un petit coup de main, haha. »