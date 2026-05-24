« Robertson quitte Liverpool et s’engage dans un transfert retentissant au sein de la Premier League »

Selon le journaliste Ben Jacobs, Andy Robertson devrait rester en Angleterre la saison prochaine. Le latéral gauche expérimenté s’engagerait avec Tottenham Hotspur, avec lequel il aurait déjà trouvé un accord personnel.

Le départ de Robertson de Liverpool était attendu depuis plusieurs semaines. Le défenseur de 32 ans, en fin de contrat à Anfield, a reçu un adieu émouvant du public lors du dernier match de championnat.

Il met ainsi un terme à neuf années couronnées de succès sur les bords de la Mersey, où il s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus influents de l’histoire récente du club.

Recruté à Hull City pour environ neuf millions d’euros à l’été 2017, il a disputé 378 matchs officiels sous le maillot des Reds, confirmant la justesse de cet investissement.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ben Jacobs, les deux parties auraient trouvé un accord depuis plusieurs semaines, malgré l’incertitude sportive qui a entouré les Spurs.

Tottenham a assuré son maintien lors de la dernière journée de Premier League en battant Everton 1-0, ce qui lui a permis de devancer West Ham au classement.

Le latéral gauche, fort de son expérience en club et en sélection, s’apprête ainsi à entamer un nouveau chapitre dans le nord de Londres.

Avec l’Écosse, il totalise actuellement 92 sélections et figure parmi les convoqués pour la Coupe du monde cet été.