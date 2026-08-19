Roberto Carlos réagit pour la première fois aux rumeurs sur sa conversion à l'islam

L'ancienne star brésilienne Roberto Carlos a réagi aux rumeurs qui se sont largement répandues au sujet de sa conversion à l'islam après son mariage avec la Marocaine Souhaila El Tahri.

Selon les informations publiées par la presse turque, Carlos, âgé de 53 ans, se serait converti à l'islam il y a environ 4 semaines, après avoir prononcé la profession de foi lors d'une rencontre avec le cheikh Jihad Hamada, l'une des figures connues au sein de la communauté musulmane du Brésil.

Ces affirmations ont pris davantage d'ampleur avec une publication du député du Parti de la justice et du développement turc, Ali Sahin, qui a évoqué une rencontre avec plusieurs représentants de la communauté musulmane du Brésil.

Sahin a déclaré, sur son compte de la plateforme « X » il y a deux jours, qu'il avait rencontré le cheikh Jihad Hamada, résidant dans la ville de São Paulo, lors d'une visite à l'Union caritative brésilienne des jeunes musulmans, et que le cheikh l'avait informé que Carlos était en contact avec lui depuis longtemps, avant de lui rendre visite il y a 4 semaines, de prononcer la profession de foi et de choisir l'islam.

Mais Carlos a brisé le silence et a insisté sur le fait que les informations circulant au sujet de sa conversion à l'islam étaient « fausses ».

La légende du Real Madrid a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Okaz », ce mercredi : « J'ai le plus grand respect pour l'islam, et c'est merveilleux de voir ma femme prier, mais les rumeurs qui circulent au sujet de ma conversion à l'islam sont fausses. »

Au sujet de la cérémonie de son mariage, qui a alimenté les spéculations sur sa conversion à l'islam, il a ajouté : « La célébration s'est tenue sous plusieurs formes ; nous avons tenu à organiser une cérémonie conforme aux croyances des membres de la famille, étant donné qu'ils sont catholiques, ainsi qu'une autre cérémonie adaptée à ma femme et à ses amis musulmans. »

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