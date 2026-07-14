Robbie van de Graaf, membre de la chaîne YouTube « Bankzitters », a dévoilé mardi par erreur une photo du nouveau maillot domicile du PSV. La publication a été retirée aussitôt.

Les supporters du PSV, qui attendent depuis des semaines que le club et son équipementier Puma dévoilent officiellement le maillot domicile, ont donc découvert la nouvelle tunique par ce biais inattendu.

Mardi matin, il a publié une série de clichés pris lors d’un safari en Tanzanie ; sur l’un d’eux, il arborait très probablement la nouvelle tunique à domicile.

Il a rapidement supprimé l’image, mais le journaliste Rik Elfrink, qui couvre le PSV pour l’Eindhovens Dagblad, a été plus prompt et a capturé l’écran.

Pour l’instant, le club refuse de confirmer officiellement qu’il s’agit bien du maillot de la saison à venir.

Elfrink n’exclut d’ailleurs pas qu’il s’agisse d’un coup marketing astucieux de la part du club. « Pourquoi ? Le nouveau maillot domicile sera en vente vendredi et un peu d’attention supplémentaire autour de cette affaire ne peut pas faire de mal, comme l’aurait compris le membre de la chaîne YouTube “De Bankzitters” en discutant avec quelques experts en marketing proches du PSV. »

« Van de Graaf s’est régulièrement engagé en faveur du PSV et connaît bien les rouages du club », conclut Elfrink dans son article.