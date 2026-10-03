Riyad Mahrez décide de sa nouvelle destination et affrontera Al-Ahly à cette date

L'Algérien Riyad Mahrez a tranché sur sa prochaine destination après son départ d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, puisqu'il est désormais proche de rejoindre le club qatari d'Al-Shamal, une étape qui ramène la star algérienne dans l'ambiance des compétitions asiatiques.

Selon ce qu'a rapporté le journaliste italien Fabrizio Romano, Mahrez a donné son accord verbal pour rejoindre Al-Shamal, un accord ayant été trouvé concernant un contrat de courte durée, le joueur devant finaliser les dernières démarches liées à son transfert vers le club qatari. Cette étape intervient après son départ d'Al-Ahli en juin dernier, le laissant libre de tout contrat.

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Mahrez va vivre une nouvelle expérience au Qatar après trois saisons passées avec Al-Ahli, lui qui a contribué, durant son séjour au club saoudien, au sacre en Ligue des champions d'Asie Elite, avant que sa relation avec l'équipe ne prenne fin l'été dernier.

Le transfert de Mahrez vers Al-Shamal revêt un caractère particulier, d'autant que le club qatari participe à la Ligue des champions d'Asie Elite cette saison, une compétition que le joueur algérien connaît bien, ce qui lui offre l'occasion de continuer à se montrer sur la scène continentale.

Le rendez-vous le plus marquant au début de la nouvelle aventure de Mahrez sera la confrontation avec son ancien club, Al-Ahli, puisque Al-Shamal doit affronter « Al-Raqi » le 23 novembre prochain dans le cadre de la Ligue des champions d'Asie Elite, lors du premier duel qui opposera la star algérienne à son ancien club depuis son départ.

Ainsi, Mahrez aura rendez-vous avec une confrontation chargée d'émotion face à Al-Ahli, mais cette fois sous le maillot d'Al-Shamal, lors d'un match qui le ramènera au club dont il a défendu les couleurs depuis 2023, avant d'ouvrir une nouvelle page de sa carrière dans la région arabe.