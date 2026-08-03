La période du mercato estival dans le football marocain est marquée par une concurrence acharnée entre les deux pôles de Casablanca, le Raja et le Wydad, chacun cherchant à renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison. Entre la course à la conclusion des transferts et les démarches pour conserver les cadres essentiels, les négociations se poursuivent au sein des deux clubs à un rythme accéléré, dans l'attente de ce que réserveront les prochains jours.

La direction du Raja s'est engagée dans une course contre la montre pour boucler l'une des transactions les plus en vue de l'actuel mercato estival. Le site marocain « Le360 Sport » a révélé que la direction des « Aigles verts » a soumis une nouvelle offre à la direction de l'Union de Touarga, afin de s'attacher les services du joueur Younes Dahmani.

La même source a précisé que le Raja cherche à conclure la transaction dans les plus brefs délais, notamment au vu du vif intérêt que suscite Dahmani auprès de plusieurs clubs marocains, en tête desquels le rival traditionnel, le Wydad Athletic Club.

Younes Dahmani est l'un des joueurs les plus en vue à s'être illustrés avec l'Union de Touarga la saison dernière, après avoir affiché un niveau remarquable qui a fait de lui une cible pour un certain nombre de clubs durant le mercato estival.

Le Wydad proche de rafler Anas El Mehraoui

De son côté, le Wydad poursuit ses démarches pour renforcer son effectif avec de nouveaux éléments, et se rapproche de la conclusion d'une nouvelle transaction durant le mercato estival.

Des sources ont révélé que la direction du club rouge est entrée en négociations avancées avec le joueur Anas El Mehraoui et son club russe, l'Akhmat Grozny, dans le but de parvenir à un accord entérinant son transfert au sein de l'équipe durant la période à venir.

Les sources ont ajouté qu'El Mehraoui suscite également l'intérêt du Raja Athletic, mais que le Wydad paraît le mieux placé pour conclure la transaction à l'heure actuelle.

Le Wydad compte sur l'expérience d'El Mehraoui et sa bonne connaissance de l'ambiance du championnat professionnel marocain, afin d'apporter la plus-value technique recherchée durant la saison prochaine.

El Asri en course contre la montre pour renouveler les contrats des cadres

Dans le même contexte, Brahim El Asri, président du Wydad Athletic Club, poursuit ses efforts pour conserver les cadres essentiels de l'équipe avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Des sources ont confirmé qu'El Asri est entré en négociations avancées avec El Mehdi Benabid et Mohamed Mofid, dans le but de les convaincre de renouveler leurs contrats et de poursuivre l'aventure avec l'équipe.

Les sources ont ajouté que la direction du Wydad a présenté une nouvelle offre aux joueurs, animée par sa volonté de préserver la stabilité technique de l'équipe et de renforcer son effectif avant le début de la saison. Les deux joueurs devraient trancher sur leur position définitive dans les prochains jours, alors que les négociations se poursuivent entre les deux parties.

Les mêmes sources ont indiqué qu'El Asri est confronté à un certain nombre de dossiers complexes hérités de l'étape précédente, après que plusieurs joueurs de l'équipe ont saisi la commission des litiges pour réclamer leurs dus financiers ou chercher à rompre unilatéralement leurs contrats, ce qui accroît la complexité de la situation au sein du club avant la clôture du mercato.