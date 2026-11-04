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Riga FC - FK Jablonec : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 15:00 Skonto Stadium

Le match entre le Riga FC et le FK Jablonec débutera le 5 novembre 2026 à 21 h 00.

Riga FC - FK Jablonec : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait le Riga FC et le FK Jablonec ?

Le Riga FC aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, trois nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Dernièrement, les Lettons ont fait match nul 0-0 face à Ogre United en Virsliga lettone. Auparavant, ils avaient signé une nette victoire 5-2 à l’extérieur contre Grobina. En Conference League, le Riga FC a fait match nul 1-1 face au Pafos FC puis au Qairat Almaty. Au total, l’équipe a inscrit sept buts et en a encaissé trois lors de ces cinq matches.

Le FK Jablonec affiche une forme bien moins convaincante : sur ses cinq derniers matches, le club ne compte qu’une victoire, pour trois défaites et un nul. Sa dernière rencontre s’est soldée par une lourde défaite 5-0 à domicile face au Slavia Prague en championnat tchèque. En Conference League, Jablonec n’a pas marqué contre Brighton et s’est incliné 3-2 face au SC Fribourg. Au total, le club a inscrit six buts et en a encaissé douze.

Riga FC - FK Jablonec : compositions d’équipe

Riga FC - FK Jablonec : forme récente

Riga FC - FK Jablonec : bilan des confrontations directes

Riga FC - FK Jablonec : les classements