Rice : j'ai été touché par le geste de Yamal envers mon fils

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L'Anglais Declan Rice, milieu de terrain d'Arsenal, a salué le comportement de l'Espagnol Lamine Yamal, star du Barça, avec son fils après la dernière rencontre entre l'Angleterre et l'Espagne, qui s'est soldée par une victoire de cette dernière (2-3), au stade de Wembley, en Ligue des nations.

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Le stade Metropolitano se prépare, ce dimanche soir, à accueillir une nouvelle rencontre entre l'Espagne et l'Angleterre lors de la sixième journée de la Ligue des nations.

Bien qu'il n'ait pas pu jouer en raison de problèmes au dos et aux tendons du genou, le joueur anglais a emmené son fils au vestiaire pour rencontrer la star espagnole après le premier match.

Le milieu de terrain anglais a commenté la photo que la star du Barça a accepté de prendre avec son fils à l'issue du dernier match entre les deux sélections nationales : « C'était vraiment gentil, c'est une chose que j'apprécie en tant que père. Je sais qu'il a un petit frère dont il s'occupe, donc je pense que ce geste est naturel pour lui. Cette attention m'a vraiment touché. »

Rice a évoqué l'« obsession » de son fils pour l'ailier du Barça dans des déclarations rapportées par le journal « Mundo Deportivo » : « Je lui ai dit qu'il allait jouer contre lui, et il n'arrêtait pas de me demander pourquoi j'allais affronter Lamine. »

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Lamine Yamal et Declan Rice ne se sont affrontés qu'une seule fois tout au long de leur carrière, en finale de l'Euro 2024, que l'Espagne a remportée sur le score de 2-1 à Berlin.

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Yamal avait délivré une passe décisive à Nico Williams et avait été remplacé à la 89e minute, tandis que Rice avait été titulaire et avait disputé l'intégralité de la rencontre.

Les deux sélections s'affrontent de nouveau aujourd'hui au stade Metropolitano lors de la sixième journée de la Ligue des nations, dans un match décisif pour déterminer le leader du groupe 3.

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L'Espagne aborde la rencontre invaincue avec un total de 15 points, tandis que l'Angleterre avait perdu le match aller face à « La Roja » au stade de Wembley sur le score de 3-2 lors de l'ouverture de la phase de groupes.

Les hommes de Thomas Tuchel comptent 12 points et doivent s'imposer pour déloger le champion du monde et d'Europe de la première place, et ainsi s'assurer l'avantage du terrain et du public en quart de finale de la Ligue des nations, tandis qu'un match nul suffit à l'Espagne pour conserver sa place de leader.