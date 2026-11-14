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Déclan Rice, milieu de terrain de la sélection anglaise, s'est exprimé au sujet de la rencontre tant attendue face à l'Espagne, championne du monde, affirmant que son équipe aspire à décrocher la victoire et à livrer une performance solide, lors d'un test important qui révélera le degré de progression de la sélection anglaise et sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes.

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L'Espagne reçoit son homologue l'Angleterre au stade Metropolitano, demain dimanche, en clôture des matches du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations.

L'Espagne domine le classement du groupe avec 15 points, après avoir assuré sa qualification pour les quarts de finale, tandis que l'Angleterre occupe la deuxième place avec 12 points et a elle aussi validé son passage au tour suivant. L'enjeu de la confrontation se limite donc à déterminer qui terminera en tête du groupe.

Rice a évoqué le duel face à l'Espagne, lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ce samedi, selon des propos rapportés par le site "Sky Sports" : "C'est un match énorme, et je ne pense pas qu'il existe de rencontres plus importantes qu'une finale de Ligue des Champions ou une demi-finale face à l'Argentine, mais quand tu joues contre la sélection espagnole, championne du monde, cela te donne une grande motivation pour entrer sur le terrain et aller chercher la victoire. C'est ce dont nous avons parlé toute la semaine. Nous avons battu la Croatie, et maintenant nous allons en Espagne pour livrer une prestation de haut niveau, remporter le match et tenter de terminer en tête du groupe. Nous serons prêts pour cette confrontation demain soir."

Rice a abordé l'importance du match dans l'évaluation du niveau de la sélection anglaise, au regard des critiques auxquelles l'équipe est exposée après chaque rencontre, déclarant : "À chaque fois que nous jouons sous le maillot de l'Angleterre, nous sommes interrogés sur le niveau de notre prestation."

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Il a ajouté : "Notre prestation face à la Croatie lors du dernier match était correcte, mais nous savons que nous avons davantage à offrir. Et je pense que le match de demain nous obligera à montrer le meilleur de nous-mêmes. Ce sont les matches que l'on a envie de disputer, face aux meilleures sélections et aux meilleurs joueurs, et nous avons des joueurs qui brillent dans de telles occasions."

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Il a poursuivi : "Bien évidemment, nous devons livrer une prestation solide et bien jouer demain soir, et ce match révélera le vrai niveau de notre groupe."

Au sujet de la possibilité que les joueurs de la sélection anglaise soient victimes d'insultes racistes lors du match face à l'Espagne, Rice a évoqué ses expériences passées en la matière, déclarant : "J'ai déjà vécu des situations similaires au Monténégro et en Bulgarie, et il existait un protocole précis que nous avons suivi, et nous avons quitté la pelouse. Nous connaissons parfaitement notre position en tant que groupe sur ces questions."

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Il a ajouté : "Le sélectionneur n'a pas encore abordé ce sujet jusqu'à présent, et je ne serais pas surpris qu'il l'évoque demain, mais nous connaissons bien notre position."

Il a enchaîné : "Je ne m'attends à rien de tel demain soir. C'est une belle ville, dotée d'un stade magnifique, et nous avons par ailleurs un grand respect pour les joueurs que nous allons affronter. Toutes les conditions sont réunies pour passer une magnifique soirée de football, et nous espérons que rien ne viendra la gâcher."

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Dans un autre registre, Rice a défendu le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or, devançant le jeune Espagnol Lamine Yamal, affirmant que l'attaquant du Bayern Munich méritait ce couronnement.

Le milieu de terrain de l'Angleterre a déclaré : "Je sais que chaque joueur espagnol dira bien sûr que Lamine Yamal était le plus méritant pour ce titre."

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Il a conclu ses propos en déclarant : "Lamine est un joueur exceptionnel, l'un des meilleurs joueurs du monde, et il remportera de nombreux Ballons d'Or à l'avenir, mais je pense que le sacre de Harry cette fois-ci était la bonne décision, et qu'il a amplement mérité ce trophée."

À noter que l'Espagne avait remporté la rencontre du premier tour face à l'Angleterre sur le score de (3-2), lors du match disputé au stade de Wembley, grâce aux buts de Yamal, Alejandro Baena et Mikel Oyarzabal, tandis que les deux buts de la sélection anglaise avaient été inscrits par Anthony Gordon et Harry Kane.