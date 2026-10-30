La Major League Soccer (MLS) s'apprête à vivre une nouvelle étape de son histoire, après avoir officiellement annoncé la modification du format de sa compétition à partir de 2027. Elle abandonnera ainsi la tenue de sa saison sur une seule année civile pour adopter le calendrier en vigueur dans les grands championnats européens, une démarche visant à harmoniser les compétitions américaines avec le marché mondial du football.

Depuis son lancement en 1996, le championnat américain avait l'habitude de disputer ses saisons entre février et décembre, mais le nouveau format débutera en juillet 2027, la première saison s'étendant jusqu'en mai 2028. Il s'agira ainsi de la première saison de l'histoire de la compétition à s'étaler sur deux années civiles, selon le site officiel de la ligue.

Cette modification offrira une période de trêve estivale aux joueurs et aux staffs techniques durant le mois de juin, à l'issue de la saison, à l'image de ce qui se passe dans les championnats européens. Elle verra également l'instauration de deux périodes de transferts, estivale et hivernale, coïncidant avec les dates principales du marché des transferts en Europe.

Ce changement devrait offrir à des stars comme Lionel Messi, Antoine Griezmann et Robert Lewandowski une expérience davantage conforme au système footballistique auquel ils étaient habitués en Europe.

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Une saison de transition pour éviter l'interruption des compétitions

Avant le passage complet au nouveau format, la ligue américaine a décidé d'organiser une courte saison de transition sur la période allant de février à mai 2027, afin d'éviter une longue interruption de la compétition entre la fin de la saison 2026 et le début de la nouvelle ère en juillet.

Selon le format annoncé, les rencontres de la saison de transition débuteront le 19 février 2027 et se poursuivront jusqu'au 8 mai, avec la participation des trente équipes. Celles-ci seront réparties en deux groupes, et chaque équipe disputera 14 matchs, à raison de 7 rencontres à domicile et autant à l'extérieur, avant que les équipes qualifiées n'accèdent à la phase à élimination directe.

Un nouveau format pour décerner le titre

Les huit premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe, qui se déroulera selon un système à élimination directe durant le mois de mai, les dates des matchs devant être fixées ultérieurement.

La finale est prévue durant le week-end du « Memorial Day », soit le 31 mai 2027, pour marquer l'ultime étape de la saison de transition, avant le lancement de la première saison complète selon le calendrier européen en juillet de la même année.

Cette décision représente un tournant historique dans l'identité du championnat américain et dans le calendrier de ses compétitions. Elle reflète également une volonté de renforcer son ancrage dans le système mondial du football, tant au niveau des dates des matchs que des périodes de transferts.