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Florentino Pérez a entamé une nouvelle phase de son projet au Real Madrid. Après avoir mené à bien une grande partie de la reconstruction de l'équipe, en misant sur de jeunes joueurs dotés d'un fort potentiel de progression, le président du club s'emploie désormais à assurer l'avenir de la majeure partie du groupe actuel.

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Selon le journal Sport, Pérez veut éviter au club merengue de se retrouver dans des négociations complexes et décisives, comme ce fut le cas avec Vinícius Júnior l'été dernier, et garantir que l'ossature de l'équipe reste soudée au cours des prochaines années.

Il suffit de jeter un œil aux contrats en cours des joueurs de l'effectif pour mesurer l'ampleur de ce plan : certains sont liés au club jusqu'en 2030, 2031 et 2032, voire jusqu'en 2033.

Au total, 16 joueurs sont sous contrat avec le Real Madrid au-delà de 2030, et trois autres devraient bientôt les rejoindre.

Rien que cette année, le club madrilène a annoncé la prolongation de six joueurs, parmi lesquels des piliers comme Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler et Vinícius Júnior.

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La prolongation du Brésilien constituait le dossier le plus important de cette nouvelle étape. Le contrat de Vinícius courait jusqu'en 2027, et assurer son avenir était devenu l'un des principaux dossiers en suspens sur la table des négociations dans les bureaux de Valdebebas.

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Des divergences financières ont compliqué des négociations qui ont duré plusieurs mois. Florentino Pérez a pris le dossier en main personnellement, avant que l'accord ne soit finalement conclu avec une prolongation jusqu'en 2032, faisant de l'ailier brésilien le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif, derrière Kylian Mbappé uniquement.

Le plan de Florentino pour l'avenir

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Historiquement, le président du Real Madrid a toujours adopté une position de force lors des négociations de prolongation, même lorsque son interlocuteur était un joueur essentiel pour le club. Les cas de Cristiano Ronaldo et de Sergio Ramos en sont des exemples éloquents.

Le président madrilène n'a pas hésité à se montrer ferme avec deux légendes du Real Madrid, qui ont fini par quitter le club pour rejoindre respectivement la Juventus et Paris. Dans les deux cas, Florentino a campé sur ses positions pendant les négociations, quelles qu'en soient les conséquences.

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Mais la situation a été quelque peu différente dans le cas de Vinícius. Le Real Madrid ne voulait pas que l'un de ses joueurs les plus influents entame la dernière année de son contrat sans solution, ce qui lui aurait permis de partir sans que le club ne touche la moindre indemnité.

Les négociations ont contraint les deux parties à trouver un terrain d'entente et à reconnaître le statut du joueur au sein de l'équipe, malgré son niveau ces derniers temps. Florentino semble avoir compris que, dans certains cas, protéger une star exige aussi de faire preuve d'une certaine souplesse dans la position du club.

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Reste à savoir si ce cas fera jurisprudence dans la politique de prolongation du Real Madrid.

Florentino Pérez s'est montré plus flexible pour la prolongation de Vinícius qu'avec d'autres stars comme Ramos et Cristiano.

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Le prochain grand chantier concerne Jude Bellingham. L'Anglais est sous contrat avec le club jusqu'en 2029, mais le Real Madrid souhaite prolonger son engagement et améliorer ses conditions financières, avec l'intention de le placer dans la même tranche salariale que Vinícius.

Le milieu de terrain devrait devenir l'un des principaux visages du club au cours de la prochaine décennie, et le Real Madrid veut donc que son contrat reflète ce statut.

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Le pari sur le trio Vinícius, Mbappé et Bellingham reste inchangé, même si ce trio n'a pas encore réussi à transformer les immenses attentes suscitées par sa formation en la domination collective espérée.

Florentino Pérez n'a jamais envisagé de reconstruire cette ossature de l'équipe, et la politique de prolongations constitue une déclaration claire de confiance dans le projet sportif.

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Parallèlement, le Real Madrid applique une politique différente avec les joueurs les plus expérimentés et les plus âgés. Thibaut Courtois et Antonio Rüdiger illustrent l'approche que Pérez a l'habitude d'adopter avec les joueurs ayant dépassé la trentaine.

Cette politique consiste à accorder des contrats d'une saison, afin d'évaluer le niveau et la condition physique des joueurs année après année.

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La situation est différente lorsqu'il s'agit d'un joueur qui rejoint l'équipe dans le cadre d'un transfert, comme l'a montré le cas de Denzel Dumfries.

Dans ce genre de situation, le club n'a aucun problème à offrir au joueur un contrat de longue durée, afin de pouvoir répartir et amortir comptablement le montant du transfert sur toute la durée du contrat.

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La carte des contrats comprend aussi d'autres noms importants. Fede Valverde et Brahim Díaz figurent parmi les joueurs dont les négociations de prolongation sont bien avancées, et les deux accords devraient être annoncés prochainement.

En revanche, Bellingham concentre une grande partie de l'attention, en raison de la forte hausse de salaire qu'entraînera le nouvel accord.

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Arda Güler et Tchouaméni ont déjà prolongé jusqu'en 2032, ce qui conforte l'idée que le Real Madrid veut assurer la continuité de plusieurs générations de joueurs autour de ses grandes stars.

La stratégie de Florentino Pérez répond à une logique économique et sportive, mais elle comporte en même temps un défi : il faut que cette génération de joueurs parvienne enfin à livrer les performances attendues.

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Le Real Madrid a réussi à assurer l'avenir d'un grand nombre de ses piliers, mais il doit désormais traduire cette stabilité sur le terrain, en remportant des titres et en bâtissant une équipe à la hauteur des ambitions et des espoirs placés en elle.