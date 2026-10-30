Révolution administrative : Pérez s'apprête à prendre une décision historique au Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, prévoit de tenir l'assemblée générale des représentants le 21 novembre prochain, dans un climat d'attente lié à la présentation du dossier de modification de la structure de propriété du club, en plus de la discussion de plusieurs sujets importants, dont le plus notable est l'arrivée de Bernd Reichart au sein de la structure administrative du club.

Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Sport »,la réunion attendue revêt une grande importance, au vu de la possibilité d'une discussion sur l'avenir de la propriété du Real Madrid, après que Pérez a précédemment annoncé son intention de présenter des modifications structurelles du modèle de propriété du club, sans que l'assemblée extraordinaire qu'il avait promise ne soit tenue.

Le Real Madrid ne retrouvera pas le stade Santiago Bernabéu avant le 21 novembre prochain, lorsqu'il recevra le Celta Vigo, une date qui marquera un mois complet depuis le dernier match disputé par l'équipe sur son terrain, face à Leipzig le 21 octobre.

Durant cette période, le Real Madrid a disputé un match au Camp Nou, et a remporté la victoire sur le score de 2-1 dimanche dernier, avant d'affronter le Racing Santander à Santander dimanche, puis de rencontrer l'Athletic mercredi 4 novembre, et de se rendre à Valence, à Mestalla, samedi 7 novembre.

Prochains matchs SAN LaLiga 10:15 RMA Regarder

Cette période est également entrecoupée d'une trêve internationale comprenant deux matchs de sélections, en plus de la tenue d'un autre match du championnat de football américain au stade Santiago Bernabéu.

La modification du modèle de propriété du club

Au cœur de ces échéances, et plus précisément le 21 novembre prochain, sauf changement dans les plans de Florentino Pérez, se tiendra l'assemblée générale des représentants du Real Madrid, qui revêt cette fois une importance exceptionnelle, puisque tous les indices laissent penser à la possibilité de trancher le dossier le plus marquant concernant le présent et l'avenir du club, à savoir la modification de son modèle de propriété.

Le club n'a jusqu'à présent pas dévoilé les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale, mais ces réunions comprennent habituellement l'approbation des comptes financiers de l'année précédente, du budget de l'année à venir et du rapport économique du conseil d'administration ; cependant, les regards se tournent cette fois de nouveau vers l'éventuelle présentation des modifications structurelles que le président du Real Madrid avait annoncé, il y a deux saisons, vouloir discuter lors d'une assemblée générale extraordinaire qui ne s'est jamais tenue.

Il y a quelques mois, lors de la dernière campagne électorale au cours de laquelle Enrique Riquelme a obtenu le soutien de 35 % des membres du Real Madrid, le conseil d'administration présidé par Pérez a ouvert la porte à la possibilité d'organiser un vote pour modifier le modèle de propriété du club, en transférant certains actifs à une société à responsabilité limitée placée sous le contrôle du club.

Florentino Pérez avait lui-même évoqué la possibilité de mettre sur le marché une part limitée des actions de la société, avec l'entrée de deux partenaires investisseurs injectant un milliard d'euros, à raison de 500 millions d'euros chacun.

Bien que le président de la société « ACS » n'ait pas confirmé l'identité des investisseurs potentiels, les pronostics désignent le fonds d'investissement « Sixth Street » et l'homme d'affaires Bernard Arnault, avec qui le club collabore déjà à travers la société Louis Vuitton.

Mais le club préfère jusqu'à présent garder le silence sur ce dossier, que ce soit sur le plan médiatique ou vis-à-vis de ses membres, dont les représentants ne connaissent toujours pas la date de l'assemblée générale ni les sujets qui y seront abordés.

Les supporters du Real Madrid ont manifesté leur opposition à l'idée de « vendre le club » à travers ces changements structurels, qui ouvriraient la porte à l'entrée d'investisseurs en tant que partenaires, malgré l'assurance donnée précédemment par Pérez qu'ils ne détiendraient pas le pouvoir de prise de décision.

Toutefois, ces garanties n'ont pas réussi à dissiper les craintes d'une large partie des supporters et des membres du club, qui estiment que cette démarche représente le début d'une transformation du Real Madrid en société anonyme sportive, à l'image de la majorité des clubs de la première division espagnole.

L'arrivée de Reichart suscite des interrogations

À cela s'ajoute l'arrivée de Bernd Reichart au sein de la structure administrative du club, l'ancien directeur général de la société « A22 Sports Management », promotrice du projet de la Super Ligue européenne, qui prendra en charge la gestion des opérations liées aux produits au Real Madrid.

Mais cette démarche a été interprétée dans les milieux du Real Madrid comme un mouvement stratégique planifié par Anas Laghrari, le bras droit de Florentino Pérez, en préparation de l'avenir et des changements attendus dans la structure juridique et économique du club.

L'assemblée générale devrait également aborder la position du Real Madrid dans les négociations avec l'Union européenne de football, ainsi que les prochaines étapes que le club compte entreprendre concernant l'affaire Negreira, en plus du projet de zone technologique et du dossier de l'organisation de concerts au stade Santiago Bernabéu à partir de l'année 2027.