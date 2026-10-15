Alejandro Baldé, la star du Barça, envisage de quitter le club catalan lors du prochain mercato d'hiver, en raison de son faible temps de jeu cette saison, lui qui n'a disputé que 12 minutes en 10 matches.

Selon le quotidien Sport, Baldé a déjà évoqué son départ avec son agent, Jorge Mendes.

Dans un premier temps, Baldé s'était accroché à l'idée de rester au Barça, bien que son entraîneur, Hansi Flick, lui ait fait savoir qu'il aurait du mal à obtenir du temps de jeu.

À l'époque, les informations faisaient état de l'intérêt de Manchester United pour recruter Baldé, mais celui-ci avait décidé de rester au Barça, avec lequel il est lié par un contrat courant jusqu'à l'été 2028.

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Mais il semble que l'état d'esprit de Baldé ait changé, après avoir compris qu'il n'avait plus aucun rôle notable dans les plans de Flick. Il avait été écarté du groupe lors du match de championnat face à Elche, alors que le mercato estival était encore ouvert, avant de réintégrer plus tard les listes de joueurs convoqués, mais sa participation aux dix matches disputés par le Barça cette saison est restée extrêmement limitée.

Baldé n'a disputé que 12 minutes en 10 matches. Il a obtenu ces minutes contre le Racing Santander, alors que la rencontre était déjà pliée et que le club catalan menait 5-2.

Baldé a vu comment Flick privilégie d'autres joueurs pour occuper le poste de latéral gauche, bien qu'aucun des deux ne soit gaucher comme lui. João Cancelo et Xavi Espart sont ainsi passés devant lui dans la hiérarchie, et les deux joueurs se partagent désormais le temps de jeu.

Le latéral portugais a joué 386 minutes réparties sur 8 matches, tandis que le joueur espagnol a été aligné pendant 530 minutes sur 6 matches, tous en Liga.

Dans ce contexte, et malgré les propos de Flick, qui a assuré à plusieurs reprises que Baldé faisait partie de l'effectif, tout en reconnaissant dans le même temps que c'est au joueur de vouloir se battre pour s'octroyer une place dans le onze de départ, Baldé a commencé à envisager un départ du Barça.

Le joueur ne devrait pas manquer d'offres : Manchester United, qui avait manifesté son intérêt pour le recruter l'été dernier, pourrait revenir à la charge pour tenter de l'enrôler.

Il reste encore deux mois et demi avant l'ouverture de la nouvelle fenêtre des transferts, mais il paraît difficile que la situation de Baldé évolue.

Par ailleurs, la direction sportive du Barça ne voit pas d'un mauvais œil l'idée d'un départ de Baldé, exactement comme lors du dernier mercato estival.

Mieux encore, le départ de Baldé pourrait être mis à profit pour renforcer l'un des postes défensifs que le Barça n'a pas réussi à étoffer durant l'été, à savoir celui de défenseur central gaucher, où les options manquent actuellement en raison de la blessure d'Andreas Christensen.