Revirement surprise du plus grand détracteur de Mourinho

Iker Casillas, légende du Real Madrid et l'un des critiques les plus féroces de José Mourinho, a affiché un changement soudain dans sa position vis-à-vis de l'entraîneur portugais.

Casillas était un élément clé de l'effectif du Real Madrid durant le premier passage de Mourinho (2010-2013), période lors de laquelle ils ont remporté ensemble la Coupe du Roi d'Espagne et le championnat espagnol. Mais le différend entre eux a conduit à la mise à l'écart de Casillas de l'équipe durant la saison 2012-2013, à un moment où les relations entre Mourinho et la direction du club se détérioraient.

Dans la série Netflix qui porte son nom, Mourinho a laissé entendre que Casillas était devenu « capricieux », tout en s'opposant aux relations étroites entre les joueurs et leurs homologues du Barça durant la lutte des deux équipes pour les titres.

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Casillas avait déclaré par le passé, dans un entretien accordé au journal français L'Équipe : « Avec José Mourinho, ce fut un mariage qui s'est mal terminé. »

Casillas avait annoncé, via son compte sur X avant la nomination de Mourinho pour un second mandat, qu'il ne niait pas son professionnalisme, « mais je ne le veux pas au Real Madrid ». Le gardien espagnol, sacré champion du monde en 2010, était par ailleurs pressenti pour un rôle dirigeant aux côtés de l'ancien candidat à la présidence Enrique Riquelme, qui s'opposait au retour de Mourinho.

Un changement soudain

Mais dans ses dernières déclarations, Casillas s'est montré plus optimiste à l'égard de Mourinho. Lors d'un entretien avec Germán Burgos, ancien adjoint de l'entraîneur de l'Atlético Madrid, sur sa chaîne YouTube, Casillas a affirmé qu'il voyait Mourinho « différent » de l'homme qui avait dirigé le Real Madrid la fois précédente.

Casillas a déclaré : « José est différent. Il paraît être le même entraîneur à succès, avec son talent et tout le reste, mais il est revenu avec une idée différente. »

Le gardien s'est abstenu d'entrer dans les détails du passé, se contentant de dire : « J'en ris encore, je me souviens de beaucoup de choses. »

Finalement, Casillas est resté deux ans au Real Madrid après le départ de Mourinho, et a remporté le troisième titre de Ligue des champions de sa carrière lors de la saison qui a suivi le départ du Portugais.