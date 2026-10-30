Revirement officiel : la CAF ramène la Coupe d'Afrique des nations à l'ancien système

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé, à l'unanimité, aujourd'hui, d'organiser la Coupe d'Afrique des nations tous les deux ans, revenant ainsi sur sa décision précédente de l'organiser tous les 4 ans.

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, avait annoncé lors de la conférence stratégique de la CAF, qui s'est tenue au Cap-Vert du 7 au 9 octobre 2026, que le comité exécutif réévaluerait et réexaminerait la décision prise l'an dernier concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations tous les 4 ans.

Cette réévaluation et ce réexamen sont intervenus, entre autres raisons, à la suite de la prise de conscience que le lancement de la nouvelle Ligue des nations africaine, une compétition continentale censée remplacer l'actuelle Coupe d'Afrique des nations et se disputer tous les deux ans, nécessiterait plusieurs années avant de pouvoir fournir les importantes ressources financières nécessaires pour rendre les compétitions de la Confédération africaine de football et le football africain compétitifs à l'échelle mondiale et atteindre l'autosuffisance financière.

Motsepe a déclaré, dans le communiqué officiel de la CAF : « La décision du comité exécutif de la CAF d'organiser la Coupe d'Afrique des nations tous les deux ans s'est fondée sur la nécessité de renforcer, de protéger et de promouvoir les intérêts du football africain, ainsi que les intérêts des 54 associations membres de la CAF, de même que ceux des joueurs africains professionnels évoluant dans des clubs en dehors du continent. »

Il a ajouté : « Nous avons également pris en compte les nombreuses années dont aura besoin la nouvelle Ligue des nations africaine, une compétition continentale censée être similaire à l'actuelle Coupe d'Afrique des nations et se disputer tous les deux ans, avant de pouvoir apporter d'importantes contributions financières et des apports décisifs au développement du football africain, de manière à rendre les compétitions de la CAF compétitives à l'échelle mondiale et à atteindre l'autosuffisance financière. »

Il a poursuivi : « La prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations se disputera en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, et je suis convaincu qu'elle sera un grand succès. Les éditions suivantes de la compétition auront lieu en 2028, 2031 et 2033. »

Il a continué : « La prochaine édition de la Coupe du monde se tiendra en 2030, et conformément à la tradition de la Fédération internationale de football, la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations et des tournois de sélections nationales relevant des autres confédérations continentales pourrait ne pas se disputer la même année que la Coupe du monde. »

Il a conclu : « La Coupe d'Afrique des nations ne se limite pas à célébrer le football africain, elle représente aussi l'occasion de célébrer les cultures, les coutumes et les traditions riches et variées du continent, et de rassembler les peuples des 54 pays africains et les communautés africaines de la diaspora, aux côtés de personnes venues des quatre coins du monde. La décision du comité exécutif de la CAF va dans l'intérêt du football africain et des 54 associations membres, et elle contribuera de manière significative au développement et à la croissance du football en Afrique. »