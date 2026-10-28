Dans un nouveau développement de la crise qui a suscité une large polémique en Chine, le Real Madrid a publié un communiqué officiel pour présenter ses excuses au sujet des répercussions des déclarations controversées attribuées à sa star française Kylian Mbappé, après que le joueur a déjà présenté ses excuses au peuple chinois, dans une tentative de contenir une crise dont les effets se sont étendus au parrainage commercial et à la diffusion des matches de la Liga.

L'initiative du club madrilène, qui est intervenue via son site officiel, fait suite aux excuses officielles de Mbappé concernant son commentaire sur une image satirique le comparant à l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong, ainsi qu'aux excuses de Javier Tebas, président de la Liga, au nom de l'instance, dans un contexte de pressions croissantes sur le football espagnol pour maîtriser la situation et restaurer ses relations avec les supporters et les partenaires en Chine.





Le texte du communiqué du Real Madrid concernant la crise entre Mbappé et la Chine

Le Real Madrid présente ses excuses au peuple chinois pour tout mécontentement qu'auraient pu provoquer les récentes déclarations de notre joueur Kylian Mbappé.

Notre club porte un profond respect à la Chine, à son histoire, à sa culture et à ses citoyens, ainsi qu'aux millions de supporters chinois qui vouent affection et admiration au Real Madrid.

Le club se joint aux excuses publiques présentées par Kylian Mbappé, par lesquelles le joueur a lui-même exprimé ses regrets pour ses propos, réaffirmant son respect pour le peuple chinois.

Le Real Madrid réaffirme son attachement aux valeurs de respect, de coexistence et de compréhension entre les cultures, et exprime sa volonté de continuer à renforcer les liens d'amitié et d'affection qui l'unissent à la Chine et à ses citoyens.

Mbappé présente ses excuses au peuple chinois

Mbappé avait publié un communiqué officiel dans lequel il reconnaissait que son commentaire sur l'image satirique n'était pas approprié, affirmant être conscient que ses propos avaient blessé les sentiments de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises à travers le monde.

La star du Real Madrid a déclaré : « Lors d'un entretien qui m'a été accordé récemment, j'ai commenté une image de moi, mais mon commentaire n'était pas approprié, et je réalise à présent qu'il a blessé les sentiments de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises à travers le monde. »

Il a ajouté : « Je présente mes excuses à tous ceux que mes propos ont pu heurter, car ce n'était absolument pas mon intention. Je porte un profond respect au peuple chinois et à son histoire, et j'exprime mes regrets sincères. »

Une crise qui menace les relations du football espagnol avec la Chine

La crise s'est intensifiée après que des rapports médiatiques ont indiqué que la télévision officielle chinoise « CCTV » avait suspendu la diffusion des matches de la Liga, ainsi que des rencontres auxquelles participe Mbappé, avec le retrait de publicités et de vidéos dans lesquelles le joueur apparaît.

Des entreprises chinoises ont également annoncé la fin de leur collaboration commerciale avec la star française, parmi lesquelles « Dongpeng » pour les boissons, « Mengniu » pour les produits laitiers et « Milkground » pour la fabrication de fromages, sur fond de la polémique suscitée par ses déclarations au sujet de l'image satirique.

Les répercussions se sont étendues à la plateforme sportive chinoise « Dongqiudi », qui a remplacé le nom de Mbappé dans le classement du Ballon d'Or 2026 par une expression signifiant « cette personne n'existe pas », après que le Français a terminé deuxième derrière l'Anglais Harry Kane.

De son côté, Tebas a présenté ses excuses au peuple chinois au nom de la Liga, affirmant que l'instance travaillait avec ses partenaires et les parties concernées pour surmonter la crise, et insistant sur l'importance de protéger les relations que le football espagnol a bâties avec la Chine au fil des années.

Qu'a dit Mbappé ?

La crise a débuté après la diffusion d'une vidéo dans laquelle Mbappé évoque les images satiriques conçues à partir de ses traits, indiquant que la plus drôle à ses yeux était un montage sur lequel son visage apparaît sur le corps d'un homme qu'il pense être un « dictateur chinois ».

L'incident a suscité de larges critiques en Chine, avec des accusations visant Mbappé d'avoir heurté les sentiments nationaux, l'affaire se transformant d'une polémique sur les réseaux sociaux en une crise dont les effets se sont étendus aux contrats de parrainage et de diffusion sportive.



