Révélé : Vincent Kompany souhaitait apparemment encore un transfert XXL au Bayern Munich

« Nous n’aurons plus de recrues. Nous sommes très satisfaits de notre effectif actuel, tel qu’il est composé », avait déclaré lundi Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, peu avant la fermeture du mercato. Comme le rapporte désormais Sport Bild, Vincent Kompany aurait toutefois aimé voir arriver un renfort supplémentaire.

Ainsi, l’entraîneur du champion d’Allemagne record aurait souhaité, en plus de Nathaniel Brown, arrivé de l’Eintracht Francfort pour environ 50 millions d’euros, et d’Ismael Saibari, pour lequel le Bayern a versé une somme similaire au PSV Eindhoven, une troisième recrue d’un calibre comparable.

Les dirigeants du club ont toutefois apparemment opposé leur veto et veulent continuer à suivre le plan consistant à offrir aussi une perspective chez les professionnels à de jeunes joueurs de l’équipe réserve ainsi que des équipes de jeunes. C’est pourquoi le club a également validé le transfert définitif de Bara Sapoko Ndiaye, 18 ans, qui aurait surtout été conclu à l’insistance de Kompany.

Le milieu Tim Binder (19 ans), dont le contrat a été prolongé jusqu’en 2030 après une préparation convaincante, et l’ailier rapide Maycon Cardozo (17 ans) peuvent en outre nourrir l’espoir d’obtenir du temps de jeu chez les professionnels, même si ce dernier sera d’abord absent pendant trois à quatre mois après son opération à l’épaule.