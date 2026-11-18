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Cinq buts en deux matchs internationaux, un triplé éclair en l'espace de 12 minutes et un sourire longtemps disparu du visage de l'une des plus grandes stars du Real Madrid : c'est ainsi que Vinícius Júnior a choisi de répondre à ses détracteurs, après un début de saison très loin des attentes, qui a soulevé de plus en plus de questions sur son avenir et sa place au sein du club merengue.

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La star brésilienne, qui semblait incapable de retrouver son éclat dans la capitale espagnole, est revenue de la dernière trêve internationale sous un tout autre visage, après avoir inscrit un doublé face au Japon malgré la défaite du Brésil 2-3, puis claqué trois buts contre Singapour lors d'un large succès 7-0.

Si beaucoup n'y ont vu qu'un sursaut passager face à des adversaires dépourvus de la solidité défensive qu'il affronte chaque semaine en Europe, d'autres signaux invitent à prendre le retour de Vinícius plus au sérieux, notamment au regard de ses aveux francs sur les raisons de sa baisse de régime et de ses déclarations, qui contenaient une promesse claire de retrouver son meilleur niveau.

Mais une question s'impose désormais : la crise de Vinícius est-elle vraiment terminée, ou le Brésilien aura-t-il besoin de plus de cinq buts en sélection pour prouver que le Vinícius redoutable est bel et bien de retour ?

Du sommet du monde à un début de saison chaotique : qu'est-il arrivé à Vinícius ?

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Le déclin de Vinícius ne s'est pas limité à une simple baisse passagère de son nombre de buts. Il est lié à un ensemble de circonstances qui se sont entremêlées pour l'éloigner de l'image que le public du Real Madrid avait l'habitude de voir.

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Après une saison précédente terminée avec plus de 20 buts, l'ailier brésilien a abordé l'exercice actuel sous une forte pression, son avenir étant devenu un sujet central pour la presse européenne, son nom ayant été associé à un départ vers la Premier League, et plus précisément à l'intérêt d'Arsenal pour s'attacher ses services.

Vinícius a tardé à boucler le dossier de sa prolongation avec le Real Madrid, avant de signer un nouveau contrat de longue durée en août dernier. Mais le joueur a reconnu par la suite que le grand nombre de clubs intéressés et la polémique autour de son avenir avaient provoqué une pression mentale qui a pesé sur son début de saison.

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Ce n'était pas le seul problème, puisque le joueur a été critiqué pour son rendement sur le terrain, avec seulement un but et trois passes décisives en 12 apparitions avec le Real Madrid, des statistiques qui ne correspondent ni à son potentiel ni au statut qu'il occupe parmi les plus grandes stars du football mondial.

La situation s'est encore compliquée lorsqu'il a été expulsé face à Villarreal le 10 octobre, pour avoir tiré les cheveux de Nathan Salifa, joueur de l'équipe adverse, avant d'écoper d'une suspension de quatre matchs en Liga en raison de cet incident et de ses protestations envers l'arbitre.

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Il a ainsi manqué des rendez-vous importants, dont le Clásico face au FC Barcelone, et s'est retrouvé hors des plans de l'équipe à un moment où il avait cruellement besoin de retrouver le rythme de la compétition et sa confiance.

Des aveux inhabituels : Vinícius révèle le secret de sa baisse de régime

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Le moment le plus important du retour de Vinícius a peut-être commencé avant même ses cinq buts avec le Brésil, et plus précisément lors de la conférence de presse précédant le match contre Singapour, lorsqu'il a décidé de reconnaître publiquement les raisons qui ont contribué à sa baisse de niveau.

Le joueur a expliqué qu'il ne s'était pas préparé comme il le fallait après la Coupe du monde 2026, marquée par l'élimination précoce du Brésil face à la Norvège en huitièmes de finale, ce qui a laissé de lourdes traces psychologiques chez lui et chez ses coéquipiers.

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Vinícius a indiqué avoir profité des vacances pour se reposer et passer davantage de temps avec sa famille, tout en admettant s'être moins entraîné que les années précédentes, ce qui a peut-être affecté son entame avec le Real Madrid.

Il a également évoqué sans détour la pression qu'il a vécue en raison de sa prolongation de contrat et de l'intérêt manifesté par d'autres clubs, assurant que ces questions avaient occupé son esprit et nui à sa concentration.

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La star brésilienne n'a pas cherché à se trouver des excuses pour justifier sa baisse de niveau. Il a au contraire reconnu être un être humain qui commet des erreurs et tente d'en tirer des leçons, soulignant la difficulté de maintenir un niveau exceptionnel pendant de longues années et citant les parcours de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comme les modèles de régularité par excellence.

Mais ce qui a le plus retenu l'attention dans ses propos, c'est son rappel de la saison dernière, lorsqu'il n'avait inscrit que cinq buts jusqu'en décembre, avant de terminer l'exercice avec plus de 20 réalisations.

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Vinícius a assuré qu'il continuait à se préparer et à progresser, ajoutant une phrase empreinte d'une grande confiance : « Au moment décisif de la saison, je suis toujours présent. »

Cinq buts sous les ordres d'Ancelotti : Vinícius a-t-il trouvé ce qu'il cherchait ?

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La réponse la plus convaincante de Vinícius est venue du terrain, puisqu'il a retrouvé son sens du but lors de la dernière trêve internationale, en inscrivant cinq buts en deux matchs consécutifs avec la sélection brésilienne.

Malgré la défaite du Brésil face au Japon 2-3, l'ailier du Real Madrid a signé les deux buts de son pays, affichant un tout autre visage offensif, avant de poursuivre sur sa lancée contre Singapour avec un triplé aux 8e, 14e et 20e minutes, lors d'une large victoire 7-0.

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Il s'agissait du premier triplé de Vinícius sous le maillot de la Seleção, et il est intervenu à un moment crucial pour un joueur qui cherchait à retrouver confiance en lui après une longue période de souffrance.

C'est là qu'apparaît un paradoxe qui mérite qu'on s'y attarde : le rôle que joue Carlo Ancelotti dans le retour de la meilleure version de Vinícius.

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Le technicien italien est en effet l'un des principaux artisans de la progression du joueur au Real Madrid. Lors de son précédent passage chez les Merengues, il avait réussi à le transformer, d'un ailier talentueux reposant largement sur sa vitesse et ses dribbles, en l'un des attaquants les plus décisifs du football européen.

Aujourd'hui, Ancelotti semble de nouveau parvenir à tirer le meilleur du joueur, mais cette fois depuis le banc de la sélection brésilienne.

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Les chiffres traduisent l'ampleur de cette influence : Vinícius est devenu le meilleur buteur du Brésil sous l'ère Ancelotti, avec désormais 13 buts en 20 matchs sous la direction du technicien italien.

Pour Vinícius, il ne s'agit pas seulement de marquer des buts, mais de retrouver le sentiment d'être le joueur capable de faire la différence, et de rester l'une des armes les plus importantes de sa sélection avant les prochaines échéances.

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Il ne faut toutefois pas surestimer ce sursaut. Le match contre Singapour ne constituait pas un test défensif du niveau de ce qui attend le joueur en Ligue des champions, et ses buts face au Japon ne suffisent pas à eux seuls à effacer toutes les interrogations entourant ses performances avec le Real Madrid.

Mourinho et le véritable test : le réveil se prolongera-t-il à Madrid ?

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C'est ici que commence la phase la plus difficile de l'histoire du retour de Vinícius. Ses cinq buts en sélection lui ont offert un énorme coup de boost moral, mais ils ne suffiront pas à mettre fin à sa crise s'il ne parvient pas à traduire cette confiance en performances régulières avec le Real Madrid.

José Mourinho aura une belle occasion de profiter du retour de son ailier brésilien, d'autant que le joueur a purgé sa suspension et peut de nouveau disputer les matchs de Liga à partir de la rencontre face au Celta Vigo, prévue le 21 novembre.

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Mais Vinícius ne retrouvera pas forcément une place assurée dans le onze de départ, Yan Diomandé ayant profité de son absence pour livrer des prestations remarquables, en plus d'avoir inscrit le but de la victoire face à Villarreal lors du match marqué par l'expulsion du Brésilien.

La concurrence au poste d'ailier gauche pourrait donc se compliquer, surtout si Diomandé continue d'afficher le même niveau, tandis que Mourinho attend de Vinícius qu'il retrouve son impact offensif et se plie aux exigences de l'équipe.

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Le Brésilien doit prouver qu'il a retrouvé sa capacité à éliminer les défenseurs en un contre un, à créer des occasions pour ses coéquipiers et à se déplacer efficacement sans ballon, plutôt que de se contenter de marquer lorsque les espaces s'offrent à lui.

Il doit aussi surmonter l'aspect mental et émotionnel, son comportement lui ayant causé à plusieurs reprises des problèmes qui ont pesé sur son temps de jeu, l'expulsion face à Villarreal en étant une parfaite illustration.

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En revanche, Vinícius dispose d'un vécu et d'un potentiel suffisants pour rester optimiste quant à sa capacité à rebondir. Il n'est pas un joueur qui doit prouver son talent depuis le début, mais une star qui a déjà atteint le sommet du football européen et qui sait parfaitement ce qu'exige le maintien de son statut.

Réveil ou mirage ? La réponse lors des prochains matchs

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Ce qui s'est passé avec la sélection brésilienne peut être considéré comme un véritable point de départ dans la reconquête de la confiance de Vinícius, d'autant que ces cinq buts sont intervenus alors qu'il venait de reconnaître ses erreurs et d'identifier clairement les causes de sa baisse de niveau.

Mais il reste prématuré d'annoncer le retour du joueur à sa version la plus redoutable, car il y a un monde entre briller lors de deux matchs internationaux et maintenir ce même niveau face aux cadors européens sur de longs mois.

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Le véritable test ne résidera pas dans le nombre de buts inscrits face au Japon et à Singapour, mais dans sa capacité à retrouver sa place au Real Madrid, à contraindre Mourinho à compter sur lui et à mettre fin à la polémique qui a entouré son avenir et son rendement ces derniers mois.

Vinícius a apporté la première preuve qu'il n'a pas perdu son talent. Peut-être avait-il seulement besoin de retrouver confiance en lui et de redéfinir ses priorités, mais il doit désormais démontrer que ce qui s'est passé pendant la trêve internationale n'est pas qu'un feu de paille.

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Le redoutable Vinícius a retrouvé ses crocs avec le Brésil, mais l'Europe attend de lui la preuve ultime sous le maillot du Real Madrid.