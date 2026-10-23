José Mourinho, du Real Madrid, est convaincu que la discipline ne s'oppose pas à l'imagination, une conviction clairement affichée dans sa philosophie d'entraîneur, car l'équipe a besoin de mécanismes précis pour assurer le bon déroulement du jeu, mais elle a aussi besoin de joueurs capables de s'écarter des rôles préétablis, d'exploiter les espaces et de transformer une attaque en apparence ordinaire en une occasion de marquer.

C'est à partir de cet équilibre entre discipline et talent individuel que le technicien portugais cherche à bâtir une identité offensive pour le Real Madrid.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Arda Güler, la présence de Bellingham et Bernardo Silva comptent parmi les joueurs les plus à même d'appliquer cette idée, grâce à leur capacité à recevoir le ballon entre les lignes, à changer le rythme du jeu, à combiner dans les espaces réduits et à trouver des solutions lorsque le match semble fermé.

L'objectif n'est pas de brider leur créativité, mais de la mettre au service du collectif, de manière à permettre à l'équipe de poursuivre son attaque sans rompre son équilibre.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Le Real Madrid a mille façons de faire mal

Le quotidien a souligné que le Real Madrid dispose de nombreuses manières de nuire à ses adversaires, compte tenu de la variété qui caractérise ses modes offensifs.

Les chiffres enregistrés au stade Santiago-Bernabéu confortent cette vision, puisque le Real Madrid a remporté les sept matches disputés sur son terrain et inscrit 23 buts, à raison de 3,29 buts par match. Ces chiffres reflètent la capacité de l'équipe à créer le danger et à atteindre les cages adverses de différentes manières.

Les victoires dans ces sept matches constituent la meilleure preuve de la réussite de l'équipe à retrouver la fiabilité qui a longtemps caractérisé ses performances sur son terrain, avant qu'elle ne la perde au cours des dernières saisons.

Le Real Madrid ne s'appuie pas sur un seul mode pour trouver le chemin des filets : il a marqué ses buts à travers les transitions rapides, les efforts individuels, les balles arrêtées, les attaques organisées, les centres, les deuxièmes ballons et les frappes de l'extérieur de la surface de réparation.

Cette variété complique davantage la tâche des adversaires et offre aux joueurs dotés de qualités créatives les conditions appropriées pour exprimer leur potentiel.

Le véritable test

Pour trouver un meilleur bilan offensif du Real Madrid sur ses sept premiers matches à domicile au cours d'une même saison, il faut remonter à la saison 2011-2012, lorsque l'équipe avait inscrit 26 buts.

C'était ce Real Madrid qui avait pulvérisé les records en récoltant 100 points en championnat d'Espagne.

Pour autant, il reste encore une marge de progression, car l'équipe continue de gâcher des occasions, et sa productivité offensive ne se traduit pas toujours dans les résultats au maximum du possible, car se créer un grand nombre d'occasions constitue un point fort, mais l'étape suivante consiste à transformer cette quantité d'occasions en un avantage décisif.

Mourinho cherche à préserver le tempérament offensif direct et l'ambition du Real Madrid, tout en travaillant à accroître la précision des attaques et à mieux gérer les phases où l'équipe a besoin de protéger ses cages.

C'est là que se profile le plus grand défi, dimanche, lorsque le Barça et le Real Madrid s'affronteront au Camp Nou, dans une confrontation qui impose à l'équipe madrilène de transposer ses qualités offensives dans des conditions différentes, loin de l'avantage de jouer au stade Santiago-Bernabéu, et face à un adversaire qui mettra à l'épreuve la précision de ses joueurs dans leurs prises de décision.

L'importance du Clasico ne se limitera pas à tester les talents individuels des joueurs du Real Madrid, mais s'étendra aussi à mesurer la capacité du système tactique à soutenir ces talents dans un match au plus haut niveau de compétition.

C'est pourquoi Mourinho veut accorder à ses joueurs créatifs la liberté nécessaire pour innover et faire la différence, mais cette liberté a besoin d'un système cohérent garantissant la transformation de la créativité en rendement concret sur le terrain.



