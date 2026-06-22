Réunion tendue : Al-Faisal réprimande les joueurs saoudiens après la défaite 4-0

Les supporters saoudiens ont vécu une soirée difficile après la défaite des « Verts » face à l'Espagne, dimanche soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les coéquipiers n’ont pas réussi à contenir les « Matadors » espagnols et ont concédé une défaite 4-0.

Selon le quotidien Al-Sharq Al-Awsat, le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministre saoudien des Sports, a immédiatement rencontré les joueurs à l’issue de la rencontre.

Le ministre a exprimé aux joueurs son profond mécontentement, jugeant le niveau de performance « inacceptable » face à l’Espagne.

D’après le quotidien, il leur a déclaré : « Notre prestation n’a satisfait personne, surtout pas vous. Perdre sur ce score sans montrer le moindre niveau de jeu est inacceptable. »

Il a toutefois immédiatement redonné espoir au groupe en insistant sur la nécessité d’« oublier ce match contre l’Espagne, de se concentrer sur la rencontre face au Cap-Vert et de récompenser les supporters par une victoire et une qualification ».

Les coéquipiers affronteront le Cap-Vert samedi prochain, tôt dans la matinée, lors de la dernière journée de la phase de groupes.