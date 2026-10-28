Réunion de réconciliation : Carrick et Bruno face à face avant le choc contre Chelsea

L'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, et son capitaine, Bruno Fernandes, ont eu des discussions directes et franches, dans une tentative de contenir la crise interne avant la rencontre très attendue face à Chelsea.

Fernandes était resté sur le banc comme remplaçant non utilisé lors de la lourde défaite 3-0 contre Bournemouth dimanche dernier, dans une décision qui a surpris tout le monde.

L'exclusion de la star portugaise du onze de départ est intervenue comme une sanction directe après sa critique publique des choix tactiques de Carrick à la suite de l'humiliante défaite 4-1 contre Côme en Ligue des champions, un comportement qui a attisé la colère du staff technique.

Une réconciliation sans excuses claires

Des sources ont indiqué à « BBC Sport » que les deux hommes se sont parlé en privé afin d'aborder les problèmes en suspens et de mettre fin à la tension. On ne sait pas encore si Fernandes, nommé capitaine de l'équipe en 2023, a présenté des excuses officielles pour ses déclarations.

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Le meneur de jeu portugais devrait faire son retour dans le onze de départ lors du match de samedi face à Chelsea, dans une tentative de retrouver l'équilibre.

Carrick échappe provisoirement au licenciement

Le limogeage de Carrick était largement attendu après le match contre Bournemouth, mais le conseil d'administration du club a décidé de lui accorder une dernière chance de diriger l'équipe à Stamford Bridge.

Malgré la 16e place de l'équipe en Premier League et une seule victoire en huit matches cette saison, le conseil d'administration ne tient pas Carrick pour entièrement responsable.

De hauts responsables estiment que les joueurs eux-mêmes, une équipe qu'ils jugent capable de se qualifier pour la Ligue des champions, livrent de mauvaises performances et portent une grande part de responsabilité. Un joueur a confié à « BBC Sport » : « Nous ressentons tous l'envie de redresser la situation. Les joueurs, le staff technique, tout le monde. »

Carrick a reçu une bonne nouvelle mercredi avec le retour à l'entraînement du jeune milieu de terrain Kobbie Mainoo, après deux semaines d'absence sur blessure.

Des remplaçants sur la table

Toutefois, malgré la décision de le conserver, des sources de « BBC Sport » ont indiqué que le club avait déjà établi une liste restreinte de successeurs potentiels, comprenant Eddie Howe, l'ancien entraîneur de Newcastle United, et Julian Nagelsmann, l'ancien entraîneur de l'Allemagne et du Bayern Munich.

Les sources ont précisé que toute décision de recruter Howe coûterait au club une indemnité de plusieurs millions de livres à verser à Newcastle, tandis que Nagelsmann est disponible comme agent libre.



